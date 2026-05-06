Bajo la lluvia, más de tres mil personas en largas filas para cubrir 60 puestos de trabajo

Más de seis cuadras de personas para dejar el currículum en una empresa que busca cubrir 60 puestos.

Mientras la crisis del empleo formal continúa, junto al cierre de empresas, más de tres mil personas se congregaron en el frigorífico Cabaña Don Theo en la zona de Moreno, en la provincia de Buenos Aires , tras anunciar la apertura de un proceso de selección para nuevos empleados.

Bajo la lluvia, cientos de personas hicieron fila para dejar su currículum vitae con la espera de poder cubrir uno de los 60 puestos que ofrece la empresa para una sucursal que abrirá en junio. La primera persona que llegó al lugar fue a las 2:30 de la madrugada, reveló TN, aunque las entrevistas comenzaban a las 11 horas.

La oferta laboral se publicó el domingo y no tardó en viralizarse, incluso la policía bonaerense tuvo que intervenir para ordenar el tránsito en el lugar. " Se nos fue un poquito de las manos . Imaginábamos una buena cantidad de gente, pero no pensamos tanto, no lo podemos creer", resaltó Rocío, encargada del lugar, en diálogo con TN.

La convocatoria está orientada a cubrir puestos en múltiples áreas, incluyendo administración, tesorería, logística, depósito, carga y descarga, cocina y limpieza.

fila para conseguir trabajo (1)

"No podemos dejar a nadie que haya esperado sin su entrevista"

Los aspirantes llevaron sillas y permanecieron en el lugar durante varias horas, reflejando el nivel de necesidad laboral que atraviesa el país.

"Esperemos a tener suerte", es una de las frases que más se repetía en la fila. "Me postulo para cocinero, tengo algo de experiencia y me defiendo", contó el primero de la fila.

En diálogo con el mismo medio, una joven contó que acudió al lugar junto a su pareja, con la esperanza de encontrar un puesto de trabajo: "desde enero estoy buscando trabajo pero no consigo, vamos a ver si me dan la posiblidad de estar acá".

Fernando, CEO del frigorífico, se mostró entre "sorprendido y contento". "Esperábamos gente pero se desmadró, hoy vamos a atender a todo el mundo, no podemos dejar a nadie que haya esperado sin su entrevista", explicó.

Para aminorar el frío y la espera, trabajadores de la empresa comenzaron a repartir matecocido y ya estaban cocinando choripanes a la gente que se encontraba haciendo fila.

fila para conseguir trabajo (2)

"Es impresionante la necesidad país de trabajo que hay"

La propietaria de la empresa, Carolina Carena, contó en diálogo con Urbana Play reveló que los sueldos oscilan entre $900.000 y $1.400.000, con jornadas de seis a ocho horas distribuidas de lunes a sábado.

"La gente ha venido a las dos de la mañana. Estamos buscando cubrir todo, cajero, administrativo, depostador, tesorería, carga y descarga", explicó sobre los puestos de trabajo que buscan.

"Es impresionante la necesidad país de trabajo que hay", dijo. Y repitió: "La gente viene y trajo sillitas, se quedó acá desde las dos de la mañana".

Embed Una carnicería ofrece trabajo: las entrevistas empiezan a las 11 y hay dos cuadras de fila desde las 7. pic.twitter.com/JflmwKL3WM — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) May 6, 2026

Alrededor de 700 personas hicieron fila para conseguir trabajo en Mar del Plata

La postal que se registró este miércoles no es casual, sino que forma parte de un patron que viene siendo cotidiano. En el mes de marzo, unas 720 personas formaron una fila de más de dos cuadras para postularse a nueve vacantes de un nuevo negocio que se dedicará a la importación y distribución de productos importados.

La empresa BM Dream Big Moves se trata de un emprendimiento que importará productos tecnológicos, accesorios para celulares y pequeños electrodomésticos desde China. Buscaban cubrir 9 vacantes para áreas como atención al cliente, logística, caja, chofer e incluso generación de contenido para redes sociales.

trabajo mar del plata

"La mayoría de la gente que se postuló era desempleada. También hubo algunos que tenían trabajos temporales, con duraciones de entre tres y seis meses y muchos otros estan generando ingreso como conductores de las aplicaciones de movilidad", dijo Martín Gonzales Di Bello en diálogo con Infobae.