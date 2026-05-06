Descubrieron un auto con más de 30 fósiles que se extinguieron hace 300 millones de años

Las piezas fosiles se encontraron en un control vehicular en la ruta 40. Los restos pertenecena un grupo de fósiles de invertebrados marinos.

Un inédito hallazgo realizó Gendermería Nacional en un control vehicular en la provincia de Mendoza . Efectivos realizaban un control sobre la ruta 40, cuando detectaron piedras fósiles en el baúl de un auto .

Se trataba del traslado irregular de 33 piezas fósiles de ammonites que eran transportados por un hombre que se dirigía hacia la ciudad de San Rafael.

El procedimiento fue llevado a cabo por integrantes del Escuadrón 29 Malargüe de Gendarmería Nacional, quienes realizaban controles sobre el kilómetro 2998 de la ruta 40 en el tramo que conecta las localidades de Malargüe y San Rafael.

Por el hecho intervino la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que inició la investigación y dispuso el secuestro de las piezas fósiles y su resguardo para preservar estos bienes considerados parte del patrimonio cultural y científico del país.

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También intervino en este descubrimiento de preservación de los bienes culturales la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que orientó el labrado de las actuaciones, como así también el secuestro de las piezas y que las mismas sean puestos en resguardo.

En tanto, el conductor del vehículo fue imputado por infringir la Ley N.º 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que regula su preservación y prohíbe su destrucción, comercialización o tráfico ilegal, al tiempo que establece que estos hallazgos son de dominio público provincial.

Qué se sabe de los fósiles encontrados por Gendarmería

Estos ammonites son un grupo de fósiles de invertebrados marinos pertenecientes a los moluscos cefalópodos. Estos organismos, caracterizados por su caparazón enrollado en espiral que les permitía regular su flotabilidad en el océano, habitaron los mares de la Tierra durante millones de años y se extinguieron hace aproximadamente 300 millones de años.

Los gendarmes, al constatar que se trataba de material paleontológico con potencial valor científico, los efectivos activaron el protocolo correspondiente por presunta infracción a la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

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Las autoridades recordaron que la extracción, traslado o comercialización de restos arqueológicos o paleontológicos sin autorización está prohibida, ya que estos materiales constituyen una fuente clave para el estudio de la historia geológica y de la vida en la Tierra.

Un control del mismo Escuadrón de Gendarmería terminó con un neuquino detenido por drogas

A finales de abril, el Escuadrón 29 "Malargüe", que se encontraban en el kilómetro 2998 de la Ruta Nacional 40, en el paraje El Sosneado, revisó los equipajes que se encontraban en la bodega de un micro que cubría el trayecto entre las ciudades de San Rafael, en Mendoza, y Rincón de los Sauces, en Neuquén.

Al igual que en otras oportunidades, el can detector de Gendarmería, de nombre “Cielo”, fue infalible y marcó una encomienda. Apenas se notificó a los integrantes de la fiscalía federal de San Rafael, fue autorizada la apertura del paquete y se encontraron un poco más de 100 gramos de marihuana prolijamente envueltos.

Debido a que en la encomienda figuraban todos los datos del destinatario, la fiscalía descentralizada mendocina se comunicó con sus pares de Neuquén para concretar un operativo donde se lo identifique y se lo detenga.

De acuerdo a lo informado por Gendarmería, el procedimiento en la terminal de Rincón de los Sauces quedó a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Neuquén".