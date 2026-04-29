Otro estricto control de Gendarmería terminó con un neuquino detenido por drogas en una encomienda

La fuerza de seguridad nacional sigue trabajando en forma intensa en las rutas y protagonizó un nuevo operativo positivo tras interceptar a un micro que se dirigía a Rincón de los Sauces.

Como ocurre en otros operativos, el can detector de Gendarmería Nacional fue fundamental para el secuestro de la droga.

El personal de Gendarmería Nacional Argentina está llevando a cabo un intenso despliegue en distintos puntos del país y principalmente en aquellos lugares donde se busca traficar droga .

En el inicio de esta semana, se conoció que en Tucumán había sido interceptado un cargamento de cocaína que en apariencia tenía como destino final la provincia de Neuquén . El procedimiento se realizó a pocos días de otro operativo, en La Rioja, donde se incautaron 24 kilos de hojas de coca que se encontraban ocultas en bultos.

Y este martes, se informó de otra inspección con resultado positivo, que terminó con un neuquino detenido gracias a la estrategia denominada "entrega vigilada".

El control preventivo que generó una serie de acciones investigativas estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 29 “Malargüe”, que se encontraban en el kilómetro 2998 de la Ruta Nacional 40, en el paraje El Sosneado, y revisaron los equipajes que se encontraban en la bodega de un micro que cubría el trayecto entre las ciudades de San Rafael, en Mendoza, y Rincón de los Sauces, en Neuquén.

Al igual que en otras oportunidades, el can detector de Gendarmería, de nombre “Cielo”, fue infalible y marcó una encomienda. Apenas se notificó a los integrantes de la fiscalía federal de San Rafael, fue autorizada la apertura del paquete y se encontraron un poco más de 100 gramos de marihuana prolijamente envueltos.

Debido a que en la encomienda figuraban todos los datos del destinatario, la fiscalía descentralizada mendocina se comunicó con sus pares de Neuquén para concretar un operativo donde se lo identifique y se lo detenga.

droga encomiendas Gentileza Gendarmería

De acuerdo a lo informado por Gendarmería, el procedimiento en la terminal de Rincón de los Sauces quedó a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Neuquén”.

Lejos de cualquier sospecha, la persona que esperaba la encomienda fue a retirarla y no tardó en terminar rodeada por los gendarmes. Enseguida, se la notificó de una infracción a la Ley 23.737 y quedó a disposición de la fiscalía federal.

Un modus operandi que se reitera

Más allá de los últimos procedimientos, Gendarmería acumula una serie de operativos positivos en distintos puntos del país y con un denominador común: la droga oculta en encomiendas tiene como destino el sur del país. En los primeros meses del año pasado, por ejemplo, interceptaron 22 kilos de marihuana que se encontraban en dos encomiendas y que tenían como destinatarios a narcos de Junín de los Andes.

droga encomiendas Gentileza Gendarmería

La droga fue interceptada gracias a los controles que llevan a cabo los escuadrones de GNA. En este caso, las sospechas surgieron a partir de una inspección en un camión que se dirigía a la Patagonia. El operativo se desplegó en el kilómetro 240 de la Ruta Nacional 14 y estuvo a cargo del Escuadrón 4 “Concordia”. A los pocos minutos de iniciado el trabajo rutinario, el can antinarcóticos marcó dos cajas.

Con la presencia de testigos, los gendarmes hicieron la apertura de las cajas y encontraron un total de 29 ladrillos de marihuana por un peso que superó los 22 kilos.

Detenciones de remitentes y destinatarios

A partir de la intervención del juzgado federal de la ciudad entrerriana de Concordia, se concretó la labor de inteligencia prevista en estas situaciones y que apunta a identificar a remitentes de la carga y también destinatarios. De forma simultánea, se emitieron órdenes de allanamiento para Puerto Libertad, en Misiones, y tres para la ciudad neuquina de Junín de los Andes.

Según lo informado por la fuerza de seguridad nacional, la Sección de Investigaciones Antidrogas “Concordia” coordinó la tarea con sus pares de otras provincias y tanto en Misiones como en Neuquén lograron detener a dos personas. En Junín, donde se dispusieron tres allanamientos, fueron secuestrados cogollos listos para la venta, plantas de Cannabis sativa, semillas de marihuana y ocho celulares.