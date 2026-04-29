EN VIVO | Mapa del viento en Neuquén, bajo fuertes ráfagas

El viento sopla con fuerza desde este martes por la noche y las ráfagas intensas continúan este miércoles. Seguí el viento en vivo.

El viento sopla con fuerza desde este martes por la noche y las ráfagas intensas continúan este miércoles. Se prevé que en las próximas horas, el viento disminuya su velocidad.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este miércoles 29 de abril durante el día, se espera cielo cubierto y vientos fuertes, con una temperatura de 19 °C. El viento proveniente del sudoeste soplará a 55 km/h con ráfagas de 76 km/h.

De forma similar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que, durante la mañana de este miércoles, se registrarán ráfagas de viento de entre 60-69 km/h.

En tanto, la AIC indica que por la noche el cielo se mantendrá cubierto con una mínima de 2 °C. Se prevé vientos del sudoeste a 26 km/h acompañados de ráfagas de la misma intensidad.

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Neuquén: ¿Sigue el viento los próximos días?

Según la AIC, este jueves 30 de abril el clima presentará una mejoría durante el día con cielo mayormente despejado, una temperatura de 22 °C y vientos del sudoeste a 17 km/h con ráfagas de 26 km/h, dando paso a una noche con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 6 °C y vientos del sudoeste a 25 km/h con ráfagas que alcanzarán los 60 km/h.

Al inicio del mes de mayo, el viernes 1 se prevé un día mayormente despejado con una temperatura de 18 °C y vientos del sudoeste a 42 km/h con ráfagas de 61 km/h, seguido de una noche también mayormente despejada donde la temperatura mínima descenderá hasta los -1 °C bajo vientos del sudoeste a 26 km/h y ráfagas de 26 km/h.

Para el sábado 2 de mayo, el pronóstico indica un cielo cubierto durante el día con una temperatura de 17 °C y vientos del este a 16 km/h con ráfagas de 21 km/h, mientras que por la noche el cielo se despejará parcialmente con una mínima de 0 °C y vientos del este a 21 km/h con ráfagas de 42 km/h.

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El domingo 3 de mayo se registrará un ascenso térmico con una máxima de 25 °C y cielo mayormente despejado bajo vientos del sudoeste a 8 km/h con ráfagas de 4 km/h, aunque la situación cambiará hacia la noche con un cielo parcialmente nublado y ventoso, una temperatura de 7 °C y vientos del oeste a 61 km/h con ráfagas que podrían llegar a los 89 km/h.

Finalmente, el lunes 4 de mayo comenzará con una jornada mayormente despejada y ventosa con una temperatura de 18 °C y ráfagas de 80 km/h frente a vientos de 6 km/h, concluyendo con una noche de cielo cubierto y ventoso, una temperatura mínima de 3 °C y vientos del sudoeste a 58 km/h con ráfagas de 71 km/h.