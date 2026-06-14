La increíble caravana de motos que rompió el silencio en el centro neuquino

Más de un centenar de "motoqueros stunt" recorrió la Avenida Argentina con las clásicas detonaciones que siempre encienden polémica y debate. en redes sociales.

La noche del sábado deparó una escena que siempre abre debates en la ciudad de Neuqué n . Más de un centenar de " motoqueros stunt" se congregaron y protagonizaron una extensa caravana que recorrió las principales arterias de la capital, convirtiendo el centro en un escenario lleno de explosiones.

El grupo transitó por la Avenida Argentina en un desfile que combinó potencia, ruido y presencia. El sonido de los motores, muchos con escapes libres o detonaciones, se adueñó de la noche y marcó el ritmo de una jornada que quedará en la memoria de quienes la presenciaron. Vecinos asomados a sus ventanas, automovilistas frenando para observar el paso de la columna y peatones detenidos en las veredas fueron parte del paisaje que dejó la caravana a su paso.

Las imágenes registradas por testigos y difundidas en r edes sociales mostraron la magnitud del encuentro: una fila interminable de motos avanzando en conjunto, algo que refleja la pasión que une a los aficionados a los grupos y el peso que tiene esta cultura en la región.

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Sin embargo, la postal no estuvo exenta de polémica. Algunas maniobras durante el recorrido y, sobre todo, la intensidad del ruido generado por los escapes modificados encendieron las críticas de vecinos que cuestionaron la falta de control.

Caravanas de motos y escape libre: siempre el debate

No es un fenómeno nuevo, pese a los operativos que realiza periódicamente la Policía de Neuquén para frenar el uso de escapes libres y detonaciones, parte de las agrupaciones motociclistas sostiene estas prácticas como una marca identitaria difícil de erradicar.

El debate que abre cada caravana de estas características es cómo compatibilizar la expresión de estos grupos con la tranquilidad del resto de los ciudadanos. La respuesta no parece sencilla.

Los motoqueros reivindican su derecho a ocupar el espacio público y celebrar su pasión de manera colectiva. Del otro lado, vecinos y comerciantes del centro reclaman que esa celebración no venga acompañada de ruidos ensordecedores ni de maniobras que pongan en riesgo la seguridad vial.

Motos escape libre.jpg Trelew, contra las motos con escape libre.

Lo cierto es que encuentros ponen sobre la mesa el crecimiento sostenido de la cultura de los escapes libres en Neuquén y el Alto Valle. Cada vez son más los participantes que se suman a este tipo de convocatorias, y cada vez mayor el impacto que generan en la dinámica urbana. Lo que comenzó como reuniones esporádicas de entusiastas se ha consolidado como un fenómeno social con identidad propia.

La caravana del sábado fue, en ese sentido, mucho más que un grupo de motos recorriendo el centro. Fue la expresión de una comunidad que reclama visibilidad, que celebra su pertenencia y que, al mismo tiempo, tiene pendiente una conversación necesaria con la ciudad que la alberga. Una conversación sobre límites, convivencia y responsabilidad que, tarde o temprano, tendrá que darse.

Secuestro de motos en Junín de los Andes

El fin de semana apsadop, en el marco de una serie de operativos de control vehicular, identificación de personas y patrullajes preventivos, se secuestraron motos de distintos cilindros en la ciudad de Junín de los Andes. Las tareas se desarrollaron este viernes con el objetivo de fortalecer la seguridad vial.

El operativo que llevó adelante el personal de la División Tránsito de la ciudad tuvo lugar en el casco céntrico y zonas aledañas, con la participación de efectivos policiales de la División Tránsito, la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, agentes de Tránsito Municipal y personal de la Comisaría 25°.