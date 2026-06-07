Durante un operativo secuestraron diez motos: la mayoría, con caños de escape modificados

El operativo de control y patrullaje se realizó en la ciudad de Junín de los Andes. Las motociclestas de distinto cilindro contaban con varias infracciones.

En el marco de una serie de operativos de control vehicular, identificación de personas y patrullajes preventivos, se secuestraron motos de distintos cilindro en la ciudad de Junín de los Andes . Las tareas se desarrollaron este viernes con el objetivo de fortalecer la seguridad vial.

El operativo que llevó adelante el Personal de la División Tránsito de la ciudad, tuvo lugar en el casco céntrico y zonas aledañas, con la participación de efectivos policiales de la División Tránsito, la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, agentes de Tránsito Municipal y personal de la Comisaría 25°.

Como resultado de los controles realizados, fueron secuestradas diez motocicletas . Las infracciones detectadas estuvieron relacionadas principalmente con la falta de documentación obligatoria para circular y modificaciones antirreglamentarias en los sistemas de escape de los rodados.

Estos procedimientos incluyeron puestos fijos de control y recorridas preventivas, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, verificar el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir conductas que puedan generar riesgos para conductores y peatones.

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Asimismo, efectivos de la Comisaría 25° colaboraron en el traslado de los vehículos secuestrados hasta las instalaciones de la División Tránsito, donde quedaron a disposición de la autoridad competente para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

Motos generan disturbios: la Municipalidad retuvo 56 vehículos, pero no hubo alcoholemias

A mediados de mayo, la Municipalidad de Neuquén llevó adelante un importante operativo de tránsito en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se retuvieron 52 motocicletas por circular con escapes no reglamentarios y por conducción temeraria. En esta oportunidad, no se registraron alcoholemias positivas.

Los controles se realizaron durante la madrugada del sábado en la Isla 132, la Plaza de las Banderas y el barrio Unión de Mayo, en conjunto con la Policía provincial, la división de motorizados y la comisaría 21.

Así lo informó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, quien resaltó que "otra vez tenemos problemas con personas que deciden circular en motocicleta con escape libre, interrumpiendo el descanso de los vecinos".

“Hicimos un gran operativo y se secuestraron 52 motos y 4 autos”, señaló. Además, detalló que "todas las motos tenían escapes no reglamentarios. Muchas de ellas estaban vinculadas a los grupos stunt, que tanto daño generan en la ciudad de Neuquén con comportamientos indebidos en la vía pública, como ruidos molestos y circulación temeraria".