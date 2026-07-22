Quedó filmado mientras intentaba robar un almacén: una alarma frustró el golpe

El delincuente llegó con una barreta e intentó forzar la reja del comercio. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad. Ocurrió en Cutral Co.

El intento de robo ocurrió este lunes por la madrugada.

Un intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de un almacén en la localidad de Cutral Co durante la madrugada de este lunes. Un delincuente llegó hasta el comercio con una barreta, intentó forzar la reja de ingreso y estuvo a punto de concretar el golpe; sin embargo, algo frustró su ilícito.

Una alarma en los alrededores comenzó a sonar, lo que asustó al malviviente, lo hizo desistir y escapar del lugar.

El hecho ocurrió pasadas las 2 de la mañana en un local ubicado sobre calle Tierra del Fuego al 200, en el macrocentro de la ciudad de la comarca petrolera.

Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del comercio.

Intentó abrir la reja con una barreta

Las imágenes muestran al sospechoso actuando con tranquilidad mientras manipulaba una barreta para intentar violentar la reja de la puerta principal.

Durante varios segundos hizo fuerza para abrir el acceso al local, sin advertir que una cámara registraba cada uno de sus movimientos.

Cuando parecía estar cerca de lograr su objetivo, comenzó a sonar una alarma, o la bocina de un vehículo, lo que provocó que abandonara el intento de inmediato.

El hombre salió corriendo y escapó sin alcanzar a ingresar al comercio ni robar ningún elemento.

Las cámaras registraron toda la secuencia

El sistema de seguridad captó desde la llegada del delincuente hasta su huida, por lo que las imágenes podrían resultar clave para intentar identificar al autor del intento de robo.

El video muestra con claridad la modalidad utilizada por el sospechoso, quien llegó preparado con una herramienta para forzar el ingreso al local.

El episodio volvió a generar preocupación entre los comerciantes de la ciudad, que desde hace tiempo vienen reclamando mayores medidas de seguridad frente al incremento de hechos delictivos.

Encienden las alarmas por robos con camionetas de alta gama

Un grupo de delincuentes quiso ingresar a una vivienda del barrio Rincón del Río, en el este de la ciudad de Neuquén, a bordo de una Toyota SW4. El intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y ahora la Policía trabaja para identificar a los autores y localizar la camioneta utilizada.

El hecho ocurrió el 11 de julio por la noche en uno de los sectores residenciales más nuevos de la capital neuquina, un barrio que en los últimos años sumó obras de pavimento y donde predominan viviendas de alto valor económico y vehículos de alta gama, una característica que podría haber sido aprovechada por los delincuentes para no despertar sospechas.

En las imágenes, que comenzaron a circular entre los vecinos como medida de prevención, se observa cómo la camioneta se detiene frente a una vivienda. Varias personas descienden del vehículo e intentan ingresar al domicilio. Sin embargo, por motivos que se investigan, no logran concretar el robo y finalmente abandonan el lugar.