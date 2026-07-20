Denunció un grave robo en el estacionamiento de Coto y ahora deben pagarle una suma millonaria

El robo ocurrió hace más de 10 años y llevó una larga batalla judicial para el cliente. Cuál fue el robo.

Coto fue condenado por el robo de un auto en el estacionamiento de una de sus sucursales.

La Justicia condenó al supermercado Coto a pagar una indemnización millonaria, tras la denuncia de un cliente que sufrió un grave robo en la zona del estacionamiento. Después de 10 años del hecho, la persona recibirá una compensación.

La sentencia llegó después de un proceso judicial que se extendió durante casi una década y analizó el deber de seguridad que asumen los comercios cuando ofrecen estacionamiento a sus consumidores.

El episodio ocurrió el 3 de febrero de 2016, cuando el hombre llegó junto con su esposa a la sucursal ubicada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El cliente dejó su auto, un Torino TSX en la playa de estacionamiento, ingresó al supermercado y realizó distintas compras. Cuando regresó, comprobó que el vehículo ya no estaba.

El automóvil nunca pudo ser recuperado y el propietario no contaba con una póliza contra robo o hurto. Frente a esa situación, inició una demanda contra la empresa y reclamó una reparación por el valor del rodado, la imposibilidad de utilizarlo y otros perjuicios derivados del hecho.

El robo en el estacionamiento de Coto y una indemnización millonaria

Para demostrar que el robo del auto ocurrió dentro del predio comercial, el cliente presentó documentación, entre ellas el comprobante de ingreso al estacionamiento, el ticket de compra, el resumen de la tarjeta utilizada para pagar y la denuncia policial realizada después de descubrir la desaparición del vehículo.

El conjunto de esos elementos permitió acreditar que el hombre ingresó como cliente y permaneció dentro del local mientras el automóvil estaba estacionado en el espacio destinado al público. Al regresar notificó de inmediato al personal de seguridad y luego acudió a la Policía.

El vehículo sustraído era un Torino TSX, un modelo clásico argentino cuya valuación presenta dificultades por la cantidad limitada de unidades disponibles y las diferencias de precio relacionadas con el estado de conservación. Esa particularidad tuvo peso al momento de calcular el resarcimiento.

Durante los años que duró la causa, el automóvil nunca apareció. El propietario tampoco recibió una compensación por parte del comercio ni pudo recuperar el valor perdido mediante una aseguradora, debido a que no tenía cobertura contra robo.

Foto: ilustrativa.

La demanda avanzó entonces sobre la responsabilidad de Coto como proveedor del servicio de estacionamiento. El punto central consistía en determinar si el supermercado debía custodiar los vehículos de sus clientes, incluso cuando el ingreso a la playa fuera gratuito y los conductores conservaran las llaves.

Durante el juicio, Coto sostuvo que no debía responder por el episodio porque el cliente estacionó por cuenta propia y mantuvo las llaves del Torino durante toda su permanencia dentro del local. La empresa también mencionó la existencia de carteles que advertían que el comercio no se responsabilizaba por robos, hurtos o daños.

La Justicia rechazó esos argumentos y consideró que el comercio tiene una obligación de seguridad sobre los vehículos estacionados. Para el magistrado, la gratuidad del servicio no elimina ese deber, debido a que la empresa obtiene un beneficio comercial al ofrecer un espacio donde los clientes pueden dejar sus autos mientras compran.

Otro aspecto importante fue la falta de pruebas presentadas por la demandada. Esa ausencia de elementos impidió contradecir de manera sólida la reconstrucción realizada por el cliente. En cambio, la documentación del demandante permitió vincular su presencia en el establecimiento con la desaparición del Torino TSX en el estacionamiento de Coto.

De cuánto es la indemnización que deberá pagar Coto

Para establecer el monto de la condena, el juez tomó como referencia el valor actualizado del automóvil. Debido a las características del Torino y a las dificultades para encontrar unidades comparables, la tasación requirió considerar su condición de vehículo clásico dentro del mercado argentino.

La sentencia fijó $15 millones por el valor del Torino TSX. A esa suma agregó otros $2 millones por privación de uso, concepto que busca compensar el tiempo durante el cual el propietario no pudo disponer del automóvil tras el robo.

De esa manera, la indemnización contra Coto alcanzó los $17 millones, más los intereses acumulados desde el 3 de febrero de 2016 hasta la fecha del pago. El importe final podría superar ampliamente esa cifra debido al tiempo transcurrido desde el hecho.