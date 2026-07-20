Inflación: hay señales de que los precios no bajarían en julio

Al promediar el mes, existen señales de que la inflación sería como mínimo similar a la de junio, o que podría volver al 2%.

La inflación nacional de junio tuvo la primera marca por debajo del 2% en 10 meses. El 1,9% significó una bocanada de aire fresco para el Gobierno d e Javier Milei y también para los asalariados que tuvieron alguna suba de ingresos por encima de eso.

Pero eso no quiere decir que de ahora en más los precios se vayan a desplomar como un piano y que las primeras señales de julio muestren que los precios podrían quedarse en el mismo nivel o subir un poco.

Eso tiene que ver con la combinación de factores: por un lado, el precio de los alimentos tuvo un salto marcado en la primera semana del mes. Por otro lado, en julio se producen nuevos ajustes en tarifas y servicios.

Según indica la consultora EcoGo, que dirige la economista Marina Dall Pogetto, en la segunda semana del mes se produjo una suba del 0,6% de manera que el promedio estimado para el mes sería del 2,2%.

"La estacionalidad de julio ya se refleja en incrementos registrados en pasajes de micros de larga distancia, excursiones y alojamientos", dice EcoGo.

Qué miden otras consultoras sobre la inflación

En tanto, la consultora LCG midió para la segunda semana una inflación cero para alimentos y bebidas, luego de una primera semana en la que habían pegado una suba del 2,4%. Para esta consultora, los panificados subieron 1,9%, mientras que las frutas 1,6% y las frutas, 1,1%.

La consultora Analytica, por su parte, midió para la segunda semana una suba de 0,9% con respecto a la primera semana, que es el salto más fuerte desde la segunda semana de mayo. Durante la segunda semana de julio registró una variación del 0,3%. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 1,6%. "Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 1,9% durante julio", dice el informe.

Se trata de señales que indican que el camino hacia la baja de precios no va a ser tan lineal como supone el presidente Javier Milei. Aun si el IPC volviera a ser del 1,9% como en junio, el consenso de los economistas es que el descenso será lento, porque le va a costar a los formadores de precios contener la inercia.

Según admitió el vocero Adrián Ravier "es una idea que el presidente celebró" y se evaluará.

En tanto, la inflación mayorista de junio registró una fuerte caída, posicionándose en el 1,1%, empujada principalmente por la baja en los productos primarios y alimentos (-1,2% y -0,3% respectivamente). El ministro Luis Caputo y el presidente Javier Milei destacaron públicamente este número. Por otro lado, el costo de la construcción aumentó un 2,6%, afectado por las actualizaciones en la mano de obra (paritarias de la UOCRA) y las tarifas eléctricas.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, subió un 1,3%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que es el indicador de pobres, avanzó un 2,2%.