INDEC: la inflación de junio fue del 1,9% en el país y en el primer semestre sumó 16,8%

En el Gobierno nacional se mostraban confiados en que el índice confirmará las previsiones. Es el registro más bajo del año.

El Indec dio a conocer el índice del precio al consumidor en Argentina

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) dio a conocer este miércoles por la tarde el dato de inflación del mes de junio.

Según precisó el organismo nacional, el índice de los precios al consumidor ( IPC ) aumentó 1,9% en junio con respecto a mayo, y acumularon un alza de 33,5% en el año.

Tanto el Gobierno como los analistas esperaban que marque el tercer mes consecutivo de desaceleración , tras el 2,1% de mayo. Mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo , había anticipado que confiaba en que el dato del sexto mes sería más bajo.

#DatoINDEC Los precios al consumidor ( #IPC ) aumentaron 1,9% en junio con respecto de mayo y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año. https://t.co/P5WQfEKOFD pic.twitter.com/ZK2xJUkxuW

Asimismo, el INDEC que la inflación marca un 33,5% interanual.

Los sectores con mayor inflación

Recreación y Cultura fue la división con mayor alza mensual con un 4,2%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con una suba del 3,3%.

Salud (2,9%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).

Prendas de vestir y calzado fue la de menor variación, con 0,4%.

La región con mayor inflación en junio

En junio de 2026, la región Pampeana fue la de mayor suba mensual (2,0%) y Cuyo, la de menor (1,6%).

$1.531.473 para no ser pobre

Por otro lado, según los datos difundidos por el INDEC, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 35,7% a nivel interanual.

#DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 35,7% a nivel interanual https://t.co/Syqdh2nFFq pic.twitter.com/0l9YyWBAoz — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2026

“La inflación más baja en 10 meses”

Luego de conocerse la inflación del mes de junio, que se ubicó en 1,9% en el país, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el logró a través de una publicación en sus redes sociales:

“La inflación de junio fue la más baja en 10 meses”, celebró. Y además, señaló que “la inflación núcleo fue de 1,6% mensual”, la menor desde julio de 2025.

Asimismo remarcó que la media móvil de tres meses volvió a descender, “reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”.