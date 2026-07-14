INDEC: la inflación de junio fue del 1,9% en el país y en el primer semestre sumó 16,8%

En el Gobierno nacional se mostraban confiados en que el índice confirmará las previsiones. Es el registro más bajo del año.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este miércoles por la tarde el dato de inflación del mes de junio.
Según precisó el organismo nacional, el índice de los precios al consumidor (IPC) aumentó 1,9% en junio con respecto a mayo, y acumularon un alza de 33,5% en el año.
Tanto el Gobierno como los analistas esperaban que marque el tercer mes consecutivo de desaceleración, tras el 2,1% de mayo. Mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que confiaba en que el dato del sexto mes sería más bajo.
Asimismo, el INDEC que la inflación marca un 33,5% interanual.
Los sectores con mayor inflación
- Recreación y Cultura fue la división con mayor alza mensual con un 4,2%.
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con una suba del 3,3%.
- Salud (2,9%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).
- Prendas de vestir y calzado fue la de menor variación, con 0,4%.
La región con mayor inflación en junio
En junio de 2026, la región Pampeana fue la de mayor suba mensual (2,0%) y Cuyo, la de menor (1,6%).
$1.531.473 para no ser pobre
Por otro lado, según los datos difundidos por el INDEC, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 35,7% a nivel interanual.
“La inflación más baja en 10 meses”
Luego de conocerse la inflación del mes de junio, que se ubicó en 1,9% en el país, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el logró a través de una publicación en sus redes sociales:
“La inflación de junio fue la más baja en 10 meses”, celebró. Y además, señaló que “la inflación núcleo fue de 1,6% mensual”, la menor desde julio de 2025.
Asimismo remarcó que la media móvil de tres meses volvió a descender, “reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”.
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