Hacía "wheelie" con su moto y mató a un soldado: lo atraparon por una publicación de Facebook

Iba realizando maniobras peligrosas en plena avenida. El joven murió en el lugar sin poder recibir asistencia médica.

El soldado de 26 años murió tras ser embestido por una motocicleta mientras cruzaba una avenida.

Un joven soldado del Ejército Argentino murió tras ser atropellado por un motociclista q ue realizaba una maniobra peligrosa sobre una de las principales avenidas de Posadas, Misiones. Después del impacto, el conductor escapó sin asistir a la víctima, y lo atraparon por una publicación de Facebook.

La Justicia ahora busca determinar con precisión las circunstancias del hecho y confirmar, mediante distintas pericias, si la motocicleta secuestrada corresponde al vehículo utilizado durante el siniestro.

El episodio ocurrió alrededor de las 5.30 de la mañana del domingo sobre la avenida Costanera de Posadas. Rodrigo Adán Barrientos , de 26 años, cruzaba la calzada junto con otra persona cuando fue embestido por una motocicleta de baja cilindrada.

De acuerdo con la investigación, el conductor circulaba realizando un "wheelie", una maniobra que consiste en avanzar con la rueda delantera levantada, lo que reduce la estabilidad del vehículo y limita la capacidad de reacción frente a cualquier imprevisto.

La fuerza del impacto resultó fatal para Barrientos, quien murió en el lugar antes de recibir asistencia médica. El joven prestaba servicios en la Compañía de Cazadores de Monte 12, unidad del Ejército con asiento en la ciudad de Posadas.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad registraron tanto el momento del atropello como la huida del motociclista. Los videos también muestran que, instantes antes del choque, el conductor realizaba maniobras imprudentes sobre la avenida.

Lejos de detenerse para auxiliar a la víctima o dar aviso a las autoridades, el motociclista abandonó la escena, lo que dio inicio a una búsqueda encabezada por la Policía de Misiones.

Las cámaras y las redes sociales fueron claves para identificar al sospechoso

Desde las primeras horas de la investigación, los efectivos recopilaron grabaciones obtenidas por el sistema de videovigilancia del Centro Integral de Operaciones 911 y por cámaras privadas instaladas en distintos puntos de la zona.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el soldado fue atropellado por un motociclista que realizaba una peligrosa maniobra.

Ese material permitió reconstruir parte del recorrido realizado por el motociclista antes y después del choque. En paralelo, los investigadores trabajaron para localizar la moto involucrada y establecer quién era su conductor.

Durante esa tarea apareció un dato inesperado. Integrantes de la Dirección de Homicidios detectaron una publicación en Facebook Marketplace donde se ofrecía una motocicleta con características compatibles con la buscada.

A partir de esa información, los investigadores lograron avanzar sobre la identidad del presunto responsable y seguir sus movimientos hasta ubicarlo.

El conductor quedó detenido y la Justicia espera el resultado de las pericias

Más de quince horas después del siniestro, la Policía encontró al sospechoso en el barrio Madariaga, también en la ciudad de Posadas. Se trata de un joven de 18 años identificado por las autoridades como Juan Gabriel D. N., quien quedó detenido por orden judicial.

Durante el procedimiento también fue secuestrada una moto que será sometida a distintos estudios periciales. Los especialistas deberán determinar si se trata del mismo vehículo que aparece en las grabaciones y establecer su relación con el hecho investigado.

En forma paralela, la Justicia dispuso la realización de la autopsia al cuerpo del soldado con el objetivo de precisar las causas del fallecimiento e incorporar nuevos elementos al expediente.