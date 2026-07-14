Imágenes sensibles: corrió prendido fuego para pedir ayuda pero murió, sospechan del ataque de su pareja

Un escalofriante video muestra los dramáticos segundos que vivió el joven de 20 años. Las graves acusaciones que apuntan hacia su novia.

La muerte de un joven prendido fuego generó gran conmoción en la provincia de Córdoba. Ocurrió medio de un confuso hecho que ahora investiga la Justicia. Los momentos de desesperación en medio de un pedido de ayuda quedaron registrados por cámaras de seguridad.

El trágico episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Zeballos al 1200 de la localidad de Marcos Juárez. Una cámara de seguridad logró captar el dramático momento que vivió, mientras corría envuelto en llamas por la calle mientras vecinos intentaban auxiliarlo.

La víctima, identificado como Isaías Barrera de 20 años, sufrió gravísimas quemaduras. Fue llevado al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, y luego trasladado al Instituto del Quemado en Córdoba, donde falleció en la madrugada de este lunes.

Las autoridades están investigando las circunstancias que llevaron a las graves quemaduras del joven. Por el momento, su pareja es la principal sospechosa ya que se encontraba con él al momento del hecho y, según testimonios de los vecinos, mantenían una discusión previo al fatal desenlace.

La sospecha de un ataque directo y premeditado

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y la Justicia espera los resultados de pericias que brinden información sobre el origen de las quemaduras y la eventual participación de terceros.

Además se revisarán historias clínicas y registros audiovisuales para reconstruir la secuencia que derivó en la muerte del joven.

La familia de la víctima pidió privacidad mientras el Servicio Social y asistentes psicológicos trabajan con allegados. Al mismo tiempo, sostienen una versión estremecedora que apunta a un ataque directo y premeditado. Según denunciaron, el joven mantenía una relación conflictiva con una mujer de Marcos Juárez.

Los allegados de Barrera revelaron que existían al menos tres denuncias previas por episodios de violencia de género realizados por el joven fallecido contra la presunta agresora. "Esos antecedentes debieron haber sido suficientes para prevenir una situación de este tipo", señalaron.

Le habría tirado "un bidón de nafta"

De acuerdo a la principal hipótesis de los investigadores y el testimonio de vecinos, el fuego se habría originado en el momento exacto en que el joven se disponía a encender un cigarrillo de marihuana.

En ese momento, la mujer presuntamente lo habría rociado con combustible, lo que provocó que el fuego lo envolviera en cuestión de segundos.

En un chat vecinal que comenzó a circular tras el hecho, alertaban: "Estaban peleando. Él estaba por prenderse un porro y la chica le tiró un bidón de nafta y se prendió fuego", escribió uno de ellos. "Él gritaba. Yo estaba arreglando la moto y ella decía: 'No te quise quemar así'", sumó otro.

Entre los comentarios, habían más vecinos que confirmaban haberlo visto correr desesperadamente mientras era consumido por las llamas.

La Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez mantiene la causa bajo reserva y trabaja para determinar si el incendio fue consecuencia de un accidente o de un ataque intencional.

Por el momento, se encuentran reuniendo pruebas como la cámara de seguridad, testimonios y se espera el resultado de distintas pericias para reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho que terminó con la muerte del joven de 20 años.