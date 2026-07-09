Muerte de Ernestina País: se conoció qué reveló el examen toxicológico

A dos semanas del fatal episodio y con estos resultados, cómo continúa la investigación y cuál es la principal hipótesis.

En las últimas horas se conocieron los resultados de los análisis toxicológicos realizados a Ernestina Pais , quien falleció el pasado 26 de junio en un trágico siniestro ferroviario en San Isidro.

Las cámaras de seguridad registraron que la periodista, de 54 años, intentó atravesar las vías con la barrera baja y fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano. Según las imágenes incorporadas a la causa, la secuencia comenzó con el descenso de las dos barreras del paso a nivel. Minutos antes del impacto, otro automóvil cruzó en infracción y continuó su marcha. Detrás circulaba el Honda City que conducía la periodista.

El fatal episodio quedó grabado por una cámara de seguridad municipal, que constituye la prueba principal de la causa que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Qué revelaron los exámenes toxicológicos

El análisis realizado confirmó - a más de dos semanas del accidente - que no había rastros de alcohol ni de sustancias tóxicas en sangre, un resultado que cambia la ecuación y las hipótesis.

De ese modo, los peritos descartaron que la conductora estuviera bajo los efectos de ese tipo de compuestos al momento del siniestro. La información fue dada a conocer por el periodista Rodrigo Alegre y el estudio ya forma parte del expediente a cargo de la fiscal Carolina Asprella de la Fiscalía de San Isidro.

Los resultados ahora ratifican que Ernestina murió producto de una maniobra imprudente. El suicidio está prácticamente descartado.

El resultado preliminar de la autopsia arrojó que Pais falleció por un traumatismo de cráneo y otras lesiones de gravedad como laceración hepática (desgarro del hígado) y una "contusión esplénica", que es una lesión del bazo que ocurre frecuentemente por golpes en el abdomen durante accidentes viales.

Nuevas pericias para conocer los detalles del fatal accidente de Ernestina Pais

La fiscal también pidió el estudio planimétrico del lugar donde ocurrió el impacto -que fue en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano- y fotografía de la zona. Según informaron las fuentes, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente.

Por otro lado, se ordenó una pericia accidentológica al vehículo de Ernestina. El Honda City de la conductora, patentado a fines de 2012, se encuentra incautado bajo custodia en el playón de la Comisaría 2° de San Isidro, ubicada en Martínez.

El análisis, que será realizado por la Policía Bonaerense, podrá determinar, por ejemplo, si existió una falla en los frenos, una de tantas hipótesis posibles. La realización del estudio "puede tardar", aseguró una fuente clave en el caso a Infobae.

Entre las disposiciones, también se resolvió la apertura del teléfono celular de la conductora para analizar su contenido, además de un relevamiento de las llamadas entrantes y salientes realizadas en los minutos previos y posteriores al hecho.

Qué dijo Federica Pais tras la trágica muerte de su hermana Ernestina

La noticia generó un fuerte impacto en los medios y sobre todo en el entorno de Pais. Su hermana, Federica, fue la primera en recibir la confirmación del deceso minutos previos a dar una nota en un programa de televisión.

A apenas cuatro días del fallecimiento, Federica, se puso al frente de su programa 1111 en Ar/12 y se refirió al momento que atraviesa la familia. “Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar”, arrancó Federica, entre lágrimas.