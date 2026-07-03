La fuerte reacción de Malena Guinzburg al ver el video con IA del "reencuentro" de su padre con Ernestina Pais

La hija del capocómico mostró su dolor por las sensaciones que le provocó un video "homenaje" para la dupla que brilló en el programa "Mañanas Informales".

El video que circuló en las redes mostraba a ambos encontrándose en un estudio de televisión para grabar Mañanas Informales , un exitoso ciclo que tuvo la televisión nacional y era desarrollado por la mencionada dupla. Este homenaje sobre las dos personas que murieron en distintos momentos, generó un sentimiento de angustia en la actriz.

Consultada por el periodista del programa LAM , que se emite por América, la hija del capocómico fue clara sobre qué le generó ver el video: "A mí me costó un huevo ver ese video. La verdad, me lo mandó todo el mundo. Gente diciéndome 'mirá qué hermoso'. Supongo que lo hicieron con la mejor... Es muy impresionante porque se ve muy real", afirmó.

En su relato confesó que le pareció raro ver a su padre realizando acciones ficticias a través de la IA. El realismo de la creación le llamó la atención al punto tal de generar sensaciones contrarias a un grato recuerdo de su padre. "Es muy personal. Me lo mandó mucha gente diciéndome que es lo más hermoso que vi. Yo... ¡Ah! Me dio impresión", soltó durante su diálogo con el medio.

El video que impresionó a la hija de Guinzburg

El emotivo video que realizó un influencer con Ernestina Pais y Guinzburg pic.twitter.com/qSzyzZozfF — Real Time (@RealTimeRating) June 27, 2026

Qué dijo Federica Pais tras la trágica muerte de su hermana Ernestina

La trágica muerte de Ernestina Pais enlutó al mundo del espectáculo el pasado viernes 26 de junio cuando la periodista cruzó las vías del tren y fue arrollada por una formación del Tren de la Costa en San Isidro.

La noticia generó un fuerte impacto en los medios y sobre todo en el entorno de Pais. Su hermana, Federica, fue la primera en recibir la confirmación del deceso minutos previos a dar una nota en un programa de televisión.

A apenas cuatro días del fallecimiento, Federica, se puso al frente de su programa 1111 en Ar/12 y se refirió al momento que atraviesa la familia. “Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar”, arrancó Federica, entre lágrimas.

La conductora explicó que volver al trabajo fue una decisión consciente, casi terapéutica, ante la imposibilidad de seguir quieta con el peso del duelo. “Hay una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente, el respeto de tanta gente, el cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo”, agregó.

El vínculo de Federica con Ernestina siempre estuvo en el ojo de los medios ya que hubo distanciamiento que ambas habían reconocido públicamente. “Decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía”, dijo notablemente quebrada. Fue en 2024, cuando en una entrevista con Carmen Barbieri, Ernestina describió su relación con Federica como “el agua y el aceite” aunque remarcó el “buen vínculo”.

Federica también habló de cómo imagina a su hermana ahora. “Cuando pasan estas cosas uno piensa que por suerte no sufrió, que no se debe haber dado cuenta, y que de alguna manera está encontrando respuestas que tanto buscó acá y que tanto le dolía”, dijo.

Sobre su rápido regreso a la televisión y para evitar las críticas que podrían haber llegado, la conductora pidió disculpas. “Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otra cosa, y yo lo necesitaba. Y de jodido, porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar”, señaló.

De esta manera, Federica cerró su mensaje con un mensaje a su entorno: “Abrazo enormemente a toda nuestra familia. Estamos unidos, atravesando un momento muy doloroso y muy brutal, que nunca imaginamos que nos iba a pasar”.