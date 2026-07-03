Moria Casán contó por qué no mira los partidos de la Selección Argentina en el Mundial

La 'One' confesó cuál es el motivo por el cual no mira los partidos del seleccionado que defiende el título en el Mundial 2026. Qué dijo sobre el duelo de este viernes ante Cabo Verde.

Millones de argentinos, e inclusos extranjeros fascinados por el fútbol de Messi , posarán sus miradas en dispositivos electrónicos para ver el partido de la Selección argentina en el Mundial 2026 . Algunos, prácticamente abducidos por la ilusión que genera la Scaloneta, empiezan a hacer la previa con banderazos , viendo películas ideales sobre el '10' y la selección , entre otras cosas para entrar en clima, sin embargo otros prefieren no ver ni siquiera el duelo.

El "elijo creer" que fue una constante en la cita ecuménica disputada en Qatar durante 2022, persiste en los argentinos. Por ejemplo, una de las personas afectadas por esto, es la exvedete Moria Casán quien confirmó en su programa "La Mañana con Moria" que no mirará el partido programado para este viernes desde las 19 frente a Cabo Verde .

En su relato, la One contó que no mira los partidos. “Mi cábala es no mirar el partido. Para sufrir, no. Voy a un lugar cercano a donde están mirando la tele y me guío por los gritos y los silencios. Aparezco cuando veo que hicieron un gol. No me banco ese sufrimiento”, dijo de forma inesperada.

Al escuchar sus dichos, el periodista deportivo Pablo Gravellone recordó: “Además, Pato Galmarini es un apasionado del fútbol, debe vivirlo con todo”. Ante esto, Moria respondió: “Sí, son fanáticos totales. Muy ritualistas. No se pierden nada”.

El análisis de Moria sobre el rival de Argentina

“Esto es especial: el que no gana se va a la casa. No sé mucho de Cabo Verde, pero si llegó a esta instancia es porque el Mundial es extraño... Hay que respetar”, soltó sin cuidado como una opinión. Por otra parte contó cómo le afecta mirar partidos de fútbol: “Ayer vi un ratito del final de Croacia y Portugal y casi me da un infarto. Mete un gol Croacia y se lo anulan. Es mucho sufrimiento; el fútbol es para disfrutar”.

Sin embargo dejó en claro que su apoyo estará en el combinado que lidera Lionel Messi: “Pero, ¡vamos Argentina! Yo estoy ahí. La cábala es estar cerca, escuchando, pero no verlo para no sufrir. ¡Una loca! Estoy segura de que vamos a estar brutales”.

La previa del partido: las películas y series sobre Messi o la Selección para palpitar Argentina vs Cabo Verde

En la previa de Argentina vs Cabo Verde, estas películas y series sobre Lionel Messi, Dibu Martínez y la conquista del Mundial de Qatar 2022. Ideales para revivir la historia de la Scaloneta y calmar la ansiedad pre partido, poniendo el foco en la alegría de ver nuevamente a la albiceleste.

La cuenta regresiva para el cruce entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 también puede disfrutarse fuera de la cancha. Mientras los hinchas esperan el pitazo inicial, el streaming ofrece documentales, peliculas y series que permiten revivir los momentos más emocionantes del equipo de Lionel Scaloni, conocer historias poco difundidas de sus protagonistas y recorrer el camino que llevó a la Albiceleste a conquistar el Mundial de Qatar 2022.

Desde producciones dedicadas exclusivamente a Lionel Messi hasta relatos sobre Emiliano "Dibu" Martínez y la histórica consagración mundialista, estas opciones son perfectas para alimentar la pasión futbolera antes de un nuevo desafío de la Selección. Cinco documentales y series para ver antes de Argentina vs Cabo Verde:

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo

La película explora la historia personal de Emiliano Martínez, desde su infancia en Mar del Plata hasta convertirse en uno de los arqueros más importantes del fútbol mundial. La producción mezcla animaciones inspiradas en ilustraciones de Liniers con testimonios de familiares, amigos de la infancia y figuras fundamentales en su carrera, entre ellas Lionel Messi y Lionel Scaloni. El resultado ofrece un retrato íntimo del arquero que fue clave en la obtención de la tercera estrella. Disponible en Netflix.

El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda

Esta serie documental, compuesta por cuatro episodios, recorre la trayectoria de Lionel Messi a lo largo de sus cinco participaciones en Copas del Mundo hasta alcanzar la consagración en Qatar 2022. El propio capitán argentino comparte reflexiones sobre los desafíos que enfrentó durante su carrera, los momentos más difíciles y la satisfacción de cumplir el sueño mundialista. Está disponible en Apple TV.

Messi: la cinta olvidada

Este documental revela una historia poco conocida que pudo cambiar para siempre el destino del mejor futbolista del mundo. La producción reconstruye cómo una cinta VHS con las mejores jugadas del joven Messi recorrió distintos países y terminó siendo determinante en la decisión sobre su futuro internacional, en un momento donde España y Argentina buscaban convencerlo para representar a sus selecciones. Se encuentra disponible en Disney+.

Elijo creer

Narrado por Ricardo Darín, este documental revive el recorrido de la Selección Argentina hacia la conquista del Mundial de Qatar 2022. Con imágenes inéditas, testimonios y un fuerte componente emocional, la película rinde homenaje al esfuerzo, la perseverancia y el compromiso del plantel que volvió a colocar a Argentina en la cima del fútbol mundial. Se puede ver en HBO Max.

Messi

Dirigido por Álex de la Iglesia, este documental reconstruye la vida y la carrera del capitán argentino mediante imágenes de archivo, entrevistas exclusivas y registros familiares nunca antes vistos. La producción propone un recorrido por los momentos que marcaron la historia del rosarino y explican cómo se convirtió en uno de los máximos ídolos del deporte a nivel internacional. Disponible en Flow.

La mejor previa para los hinchas argentinos

A horas del partido entre Argentina y Cabo Verde, estas cinco producciones representan una excelente alternativa para volver a emocionarse con la historia reciente de la Albiceleste. Historias de superación, momentos inolvidables y el recorrido de Lionel Messi y sus compañeros permiten revivir el espíritu de un equipo que sigue despertando ilusión partido a partido y mantener viva la pasión mientras llega un nuevo desafío para el equipo argentino.