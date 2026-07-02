Nicolás Occhiato compartió su sensación sobre la estatua en homenaje al crack rosarino que se inauguró en el debut de argentina en el mundial de fútbol.

Todo mal: en Luzu se burlaron de la estatua de Messi de Cutral Co

La estatua de Messi es una realidad en la provincia de Neuquén . Con más de 26 metros de altura, siendo la más alta del mundo, la obra de Aldo Beroisa es el mayor atractivo de Cutral Co .

Inaugurada el 16 de junio en el marco del debut de Argentina en el mundial de fútbol 2026 en los Estados Unidos, generó un fuerte impacto en las redes sociales. El monumento a Lio Messi se volvió viral y la repercusión llegó incluso a los medios internacionales como The New York Times.

El intendente Ramón Rioseco fue una de las voces elegidas por el diario estadounidense para explicar la dimensión del proyecto. "Esto va a ser nuestra Capilla Sixtina", le dijo al diario, en una de las frases que el medio eligió destacar como cabecera de una de las placas que circularon en su cuenta de Instagram .

La imagen llegó en las últimas horas al programa Nadie dice Nada (Luzu) conducido por Nicolás Occhiato, quienes opinaron sobre la pose de Messi. “Hicieron una estatua de Messi haciendo twerk. Es un chiste. Lo hicieron arrodillado, raro”, dijo el conductor, que aseguró que el monumento está en la Patagonia sin referirse a Cutral Co.

Cuando pusieron la imagen al aire, sus compañeros no tardaron en opinar sobre el diseño. “Quien hizo eso es una falta de respeto”, lanzó sin filtros Marcos Giles.

Luego, Angelita Torres se refirió a que la ubicación de la copa entre las piernas “es rara”. “Se arrodilló en el penal que hizo Montiel, nada más”, sumó su pareja.

“Que garrón es criticar una estatua de 26 metros, pero al mismo tiempo es extraña la ubicación de la copa”, agregó en medio del debate Florencia Jazmín Peña.

Luzu se burló de la estatua de Messi

Fuerte repudio en las redes sociales

El comentario de Occhiato y sus compañeros en Luzu generó revuelo en las redes sociales. “Orgullosa de nuestra Neuquén, y de las obras de semejante escultor Beroiza, ubicadas en Cutral Co”, escribió una usuaria elogiando el trabajo del autor que realizó no solo la obra de Messi, sino del Cristo, entre otras.

Otro de los comentarios que generó enojo fue no mencionar a la localidad y hablar en general de “algún lugar de la Patagonia”. “A ver si les da LA NAFTA para venir a reírse acá en CUTRAL CO”, “Muchachos son 5 provincias en la Patagonia, esto es Nqn, después andan echando gente por no chequear”, “Que pena hablar así y no valorar el esfuerzo de tanta gente que hizo posible esta obra de arte”, fueron algunos de los comentarios.

Sobre la ubicación de la copa entre las piernas del futbolista, un usuario explicó: “saben por qué está en el piso la copa? Porque acá en la Patagonia tenemos vientos muy fuertes y no era seguro.. que lastima que se burlen de ciudades del interior”.