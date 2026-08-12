Impactados: así reaccionaron los medios de todo el mundo por un posible retiro de Lionel Messi

Diarios de distintos puntos del planeta se mostraron sorprendidos tras el posteo del capitán argentino por la muerte de su padre.

La muerte de Jorge Messi, a los 68 años , generó un profundo impacto en Lionel Messi , quien este miércoles decidió despedir públicamente a su padre a través de una emotiva carta. En medio del dolor, el capitán de la Selección argentina también dejó una frase que abrió interrogantes sobre su futuro como futbolista profesional: “No sé cómo seguir” .

Las palabras del astro argentino rápidamente trascendieron las fronteras y tuvieron una fuerte repercusión en los principales medios deportivos del mundo. El País, The Guardian, Miami Herald, BBC, Mundo Deportivo, L’Equipe y La Gazzetta dello Sport , entre otros, hicieron eco de la confesión de Messi y pusieron el foco en la posibilidad de que atraviese un momento de incertidumbre respecto de su continuidad en el fútbol.

En el mensaje dedicado a su padre, el rosarino expuso el profundo dolor que le provocó su partida y reflejó la importancia que Jorge tuvo a lo largo de su vida y de su trayectoria deportiva. “No sé qué voy a hacer sin vos” , escribió Messi, en una de las frases más conmovedoras de su publicación.

La expresión “No sé cómo seguir” fue precisamente la que más repercusión tuvo en la prensa internacional. The Guardian señaló que el argentino tiene “bastantes dudas” acerca de su futuro en el fútbol después de la muerte de su padre, mientras que BBC y Miami Herald remarcaron que Messi no tiene certezas sobre si continuará jugando durante mucho tiempo.

Así tituló la BBC.

La despedida de Jorge Messi, quien fue una figura fundamental en el camino que llevó a su hijo hasta la cima del fútbol mundial, no solo provocó una ola de mensajes de apoyo hacia el campeón del mundo, sino que también instaló una inesperada incógnita sobre qué decisión tomará Lionel Messi respecto de su carrera.

Diario El País de España.

La carta completa de Lionel Messi a su padre

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que iba a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.”

Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabes cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabes. Hablamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mio desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí.

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansa en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.