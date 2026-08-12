Messi dejó entrever su postura sobre las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026

El capitán de la selección, que fue subcampeona hace menos de un mes, habló del partido en la carta que publicó por la muerte de su papá.

Tras la final del Mundial 2026 , que España le ganó a Argentina , unos cuantos influencers y comunicadores empezaron a divulgar teorías conspirativas insinuando que la selección había entregado el partido. Uno de los apuntados fue Lionel Messi, cuyas palabras en la previa del encuentro, que trascendieron en un video, derivaron en diferentes lecturas.

Una y otra vez, los protagonistas de la Scaloneta se encargaron de negar esas versiones . Tanto el entrenador como los futbolistas se refirieron expresamente en contra de las teorías, que igual se viralizaron en las redes.

España fue muy superior a Argentina y el gol llegó recién en tiempo suplementario por la falta de efectividad europea y una gran tarde del Dibu Martínez.

Sin embargo, muchos hinchas no lo vieron así y entendieron que no hubo relación entre equipo que derrotó a Inglaterra y el que cayó en la final. No consideraron que los rivales eran diferentes ni que Argentina había tenido problemas contra equipos de menor jerarquía en el camino, evidenciando un desgaste físico y emocional que no tuvo otra selección en el Mundial.

Fotos: Sergio Dovio

La frase de Messi que entierra las teorías conspirativas

En la carta que Lionel Messi publicó este miércoles, despidiendo a su papá Jorge, fallecido el sábado, hay una referencia a este tema sin mencionarlo expresamente.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar. Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien. Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó".

Lionel se muestra triste, lógicamente, pero además habla de su cansancio y estado físico. Algo propio de un futbolista de 39 años que fue el más determinante del equipo durante casi todo el Mundial.

Las dudas sobre el futuro

En esa misma carta, el astro argentino se mostró muy triste, a tal punto que dejó una frase que siembra dudas sobre su futuro en el corto o mediano plazo.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", confesó Lionel.

Messi, de 39 años, tiene contrato con Inter Miami hasta el último día de 2028. Antes del fallecimiento de su padre, se estimaba que jugaría al menos unos partidos más con la selección, al menos como despedida. También se especulaba con que llegue a la Copa América de 2028, que también sería en Estados Unidos.

Sin embargo, esta frase no deja de ser resonante para un futbolista que está en el epílogo de su carrera, ya ganó todo lo posible como jugador profesional, y sobre todo, está pasando un momento triste.