Celia, la mamá de Lionel Messi, le envió un mensaje conmovedor a Marina Calabró tras la muerte de Jorge

La periodista reveló un mensaje particular que le mandó Celia, a días de la muerte de Jorge Messi.

La familia Messi atraviesa un momento de suma tristeza y dolor por la muerte de Jorge , el padre de Lionel, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, y pareja de Celia Cuccittini . La noticia estremeció a todos por el cariño cosechado para la familia, debido a que el jugador que le ha dado un sinfín de alegrías al territorio nacional, y los homenajes florecieron en distintos medios de comunicación.

La televisión fue uno de los lugares donde se hicieron eco de la noticia y mostraron su respeto para la familia. Lógicamente, tanto Celia como la familia, atraviesan un momento duro. En las últimas horas, la periodista Marina Calabró contó detalles sobre un diálogo con Celia tras la muerte dónde reveló cómo intentará sobrellevar este duro proceso.

“Hoy hablé con Celia. Mínimo. Un intercambio de mensajes. Y bueno, sin revelar textualmente lo que me dice, lo que puedo rescatar es que me dice: ‘solo le pido a Dios que me ayude a afrontar este dolor lo mejor posible’. Obviamente que es un dolor enorme”, reveló Marina en el programa Primicias Ya.

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El mensaje que le envió a Celia a Karina Iavícoli tras recordar a Jorge

"A mi me impresionó porque están pasando un momento doloroso terrible, se fue Jorge. En Infama, en la parte de la picada, pusimos momentos de Leo con Jorge o de Leo hablando sobre su padre. Cuando terminó el programa, Celia le mandó un mensaje a Karina Iavícoli agradeciendo", reveló el periodista Santiago Sposato.

Luego, destacaron: "El nivel de persona que tenes que ser para tomarte el tiempo de mandar un mensaje en un momento doloroso donde perdiste a tu pareja de toda la vida para agradecer el momento que le dedicamos a Jorge y la familia, impresionante".

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"A su vez le dijo, "no lo vi, pero me contaron. Después lo voy a mirar". Osea le cuentan que en Infama están recordando y se toma la molestia de agradecer y decir que después lo va a ver", cerró.