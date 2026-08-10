El accidentado regreso de Lola Latorre a la Argentina luego de estar 2 meses en Miami.

Luego de pasar dos meses en Miami , donde estuvo trabajando y pasó tiempo de calidad junto a su novio y a parte de su familia, Lola Latorre emprendió el regreso a la Argentina .

Sin embargo, antes de despegar rumbo a Buenos Aires , la modelo e influencer atravesó una serie de inesperados inconvenientes que demoraron su partida y decidió contar todos los detalles en sus redes sociales.

La hija de Yanina Latorre y Diego Latorre permaneció durante dos meses en Miami , donde tuvo compromisos laborales vinculados a la cobertura del Mundial 2026 para DGO Stream. Además, aprovechó su estadía para compartir tiempo con su novio, Felipe Ossana, quien se radicó en Miami y con quien desde hace meses mantiene una relación a distancia entre Estados Unidos y Argentina. Antes de regresar al país, la joven influencer compartió un video en TikTok en el que relató la accidentada noche que vivió en el aeropuerto. “¿Quién se dignó a volver a Buenos Aires después de dos meses? Yo”, comenzó diciendo con humor.

Sin embargo, rápidamente aclaró que su regreso no estaba resultando tan sencillo como esperaba. “Todavía no estoy en Buenos Aires porque tuve un percance en todo esto de la vuelta. Es como que Miami no quiere que yo me retire de acá”, explicó.

A continuación, Lola Latorre detalló la cadena de inconvenientes que retrasó su vuelo. “Mi vuelo salía a las 8 de la noche, pero hubo un desperfecto técnico en el avión. Nos tuvimos que bajar cuando ya estábamos instalados para subirnos a otro”, relató. Pero el cambio de aeronave no solucionó el problema. Cuando los pasajeros se preparaban para abordar nuevamente, las condiciones climáticas complicaron todavía más la situación. “Cuando llego a la puerta para subirme al otro avión, se empieza a demorar por tormenta eléctrica. Eso hizo que entrara agua al pasillo del nuevo avión”, reveló la influencer.

El descargo de la influencer

“Son las 10 de la noche y espero que el avión salga”, agregó Lola, quien llevaba varias horas esperando poder iniciar finalmente su viaje hacia Buenos Aires. Más allá de los contratiempos y de tener que despedirse nuevamente de Felipe Ossana, la influencer se mostró entusiasmada por regresar a la Argentina. Según contó, la separación de la pareja será breve, ya que volverán a reencontrarse dentro de tres semanas. “Igual estoy contenta porque vuelvo, porque tengo que trabajar y quiero ver a mis amigas”, aseguró sobre los motivos por los que esperaba con ansias regresar al país.

Además, Lola Latorre confesó que había alguien más a quien extrañaba especialmente después de permanecer dos meses lejos de su casa. “Quiero ver a mis perros, los extraño y los amo tanto”, concluyó, ansiosa por reencontrarse con ellos tras su extensa estadía en Miami.