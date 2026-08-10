Ailén Cova mostró fotos de sus vacaciones junto a Alexis Mac Allister y los castigaron en las redes.

Como suele hacer en sus redes sociales, la diseñadora compartió los mejores momentos del viaje en familia a través de varias fotos. E hizo una comparación con las vacaciones del año anterior, donde todavía no estaba la bebé.

En sí, las publicaciones de las vacaciones de la familia Mac Allister no tienen nada objetable. Se ve la playa, el mar, y la familia pasando un buen momento. Y hasta replicaron fotos anteriores, para destacar las novedades: “Volvimos con una nueva integrante, y cambio de look”, puso junto a las dos fotos: la del año pasado, de la pareja a orillas del mar, y la de este año, con la bebé en brazos.

En cuanto al look, mientras el futbolista está casi igual, ella se ve bien diferente. Ahora luce una melena morocha, en lugar de la rubia cabellera de antaño con la que saltó a la fama. Si bien las imágenes de por sí no tienen nada de malo, los usuarios destacaron la fecha en la que fueron publicadas. Y rápidamente reaccionaron: “Murió el papá de un compañero de fútbol, ¿y ella sube esto?“, indicaron, en clara referencia al fallecimiento del padre de Lionel Messi.

Las críticas se multiplicaron a velocidad viral en las redes sociales: “Nuestro capitán está pasando por tremendo dolor”, le cuestionaron. “¿Justo ahora? No da”, le recriminaron. “No da, flaco”, insiste otro seguidor. “A destiempo”, le señalan. Mientras otros miembros de la Selección argentina, como Leandro Paredes, dejaron todo para ir a acompañar a Leo en este doloroso momento, Alexis y su pareja hacen gala de su felicidad, lo que molestó a varios internautas.

Cami Mayan explicó por qué fue a la Justicia contra Alexis Mac Allister

Desde la separación, el nombre de Cami Mayan quedó inevitablemente ligado al escándalo mediático que se generó cuando Alexis Mac Allister oficializó rápidamente su relación con Ailén Cova, una amiga de la infancia que ya formaba parte de su círculo cercano. Sin embargo, con el paso del tiempo, la influencer comenzó a construir su propio camino profesional en Argentina, mientras avanzaba el reclamo judicial que inició contra su expareja.

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En una entrevista con Infobae, Mayan explicó cómo fue el proceso interno que la llevó a acudir a la Justicia. "Mi pensamiento fue: 'Soy una piba sola contra una persona que es un hombre, un futbolista, campeón del mundo, que además viene de una familia de futbolistas y política'. Yo era una hormiguita al lado de un gigante. ¿Por eso tenía que dejar de reclamar? ¿En qué lugar me ponía si por ser la parte más chica dejaba de reclamar algo que me correspondía?", planteó.

Lejos de las acusaciones que recibió en redes sociales y algunos sectores mediáticos, la influencer aseguró que su decisión estuvo respaldada por la legislación vigente. "Me han criticado mucho por esto, pero existe una ley que lo ampara y dice que hay un plazo de seis meses cuando se termina la relación de convivencia para hacer el reclamo. Yo al mes de separarme no podía pensar en eso, pero llegó un momento en el que pensé que hacer eso me correspondía, no había razón para no hacerlo. En todo caso, si no me correspondía que me lo diga quien se encargue de hacerlo", sostuvo.