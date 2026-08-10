Vero Lozano reveló el futuro que imagina para Ángel de Brito, tras el final de LAM

La conductora televisiva hizo referencia a los dichos del conductor sobe el programa que lidera en el mundo del espectáculo. Qué dijo.

Ángel De Brito sorprendió en el mundo del espectáculo con una confesión inesperada sobre el exitoso ciclo LAM que se consolidó en un faro en el mundo del espectáculo. La continuidad del programa está en duda para los próximos años , según las declaraciones del propio líder.

Ante esa revelación, distintas figuras del ambiente se hicieron eco sobre esta posibilidad. Una de ellas fue Vero Lozano , conductora destacada en Telefe, quien se expresó en torno a las declaraciones hechas.

No se mostró sorprendida, e incluso intentó encontrar los motivos por los cuales pudo haber tomado la decisión. "A lo mejor él siente, si lo dijo debe sentir internamente y externamente porque ya lo verbalizó, que es un tiempo cumplido", analizó.

Luego, en su relato reveló cuál sería una buena opción para el conductor en la TV. "Hace muy buenas entrevistas, Ángel. Así que creo que podría hacer lo que se le diera la gana, ya sea un formato de entretenimiento, un ciclo de entrevistas. No lo veo haciendo política, por ejemplo", dijo.

A su vez, reveló si cree acertada la decisión que está barajando: "Sí, ¿por qué no? Sobre todo si él lo siente. Aparte, él va a poder volver a hacer lo que quiera".

"Me parece que él es todoterreno, así que puede subirse a otro proyecto", soltó y sumó detalles sobre un posible cambio de aire en su carrera: "A veces te pasa. Es el momento, la edad, ya estoy grande, estoy todos los días en la tele, buscar espacios más familiares o para hacer otras cosas. A mí me agarra eso"

"La tele también es una cosa hermosa que se va como autorreciclando", cerró.

Ángel de Brito confirmó el final de LAM: ¿tiene fecha el último programa?

El mundo del espectáculo tiene un programa como referencia: LAM, un ciclo exitoso en el ambiente de la farándula que ha brillado temporada tras temporada con la conducción de Ángel De Brito, una figura que se volvió una voz autorizada. Sin embargo, a pesar de ese éxito que actualmente está vigente, el conductor reveló información que generó ruido.

En diálogo con Desayuno Americano, Ángel soltó declaraciones que llamaron la atención y pusieron en duda la continuidad del programa sensación de la farándula.

Qué dijo De Brito

Luego de anunciar que daría un paso al costado de Bondi Live, habló sobre el proceso de LAM. "Son ciclos. Serán 12 años, estoy re contento con la productora y el canal pero bueno... tampoco dije que me iba a retirar de la televisión. Capaz hacer otra cosa", dijo.

"Estamos transitando el año 11, después uno más y vemos. Me gustaría probar otras cosas también. LAM es un bombazo, lo pasamos bien y es mi gran éxito pero veremos", contó generando cierta incertidumbre.

En medio de esta situación, el conductor reveló qué pasará con el programa tras esta decisión sobre el ciclo que, en principio, terminaría en 2028. "No dejaría a nadie en mi lugar. Creo que los programas son de los conductores, son pocos los que funcionan cuando se cambia al que lo conduce", sumó.