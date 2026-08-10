Daniela Celis debutó en SEX y prendió fuego el escenario: fotos y video

La ex Gran Hermano debutó en la obra que dirige José María Muscari y es un éxito en la cartelera de los teatros argentinos.

Daniela Celis debutó en Sex , la obra teatral que dirige José María Muscari y es un éxito en las carteleras teatrales del país. Brilló, pisó fuerte y se llevó las miradas en un show espectacular que tuvo como figura a Florencia de la V.

Vestida de negro, ropa interior y botas altas para generar las miradas de un público que estaba expectante por su figura, reconocida por su destacado paso en el programa Gran Hermano . Entre la figura y la gente que se hizo presente hubo una importante conexión demostrada en aplausos que resonaban en el lugar.

Brilló con su performance bailando con caños y cadenas, en las que mostró seguridad por lo que estaba haciendo en el escenario. Estuvo cómoda e incluso dio la sensación en su postura de tener experiencia en este tipo de presentaciones. Cabe recordar que la mediática estará presente todos los sábados del mes de agosto.

[REDES] En otra muestra de sus múltiples perfiles profesionales, Daniela "Pestañela" Celis debutó en la obra "Sex". https://t.co/ZRehsH0V5h pic.twitter.com/BMWWKglvWg — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 9, 2026

Qué había dicho sobre la convocatoria antes de su debut

“Vine a ver sola el show de mis sueños”, dijo y luego agregó: “Vine a ver sola el show de mis sueños”, sumó.

Por otra parte, había sentenciado: “Es un planazo para ir en pareja, para ir con amigas, para ir en familia, con hermanas. Si vas de pareja, salís superhot. Realmente se vive una gran experiencia y este sábado me toca a mí”.