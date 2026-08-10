Daniela Celis debutó en SEX y prendió fuego el escenario: fotos y video
La ex Gran Hermano debutó en la obra que dirige José María Muscari y es un éxito en la cartelera de los teatros argentinos.
Daniela Celis debutó en Sex, la obra teatral que dirige José María Muscari y es un éxito en las carteleras teatrales del país. Brilló, pisó fuerte y se llevó las miradas en un show espectacular que tuvo como figura a Florencia de la V.
Vestida de negro, ropa interior y botas altas para generar las miradas de un público que estaba expectante por su figura, reconocida por su destacado paso en el programa Gran Hermano. Entre la figura y la gente que se hizo presente hubo una importante conexión demostrada en aplausos que resonaban en el lugar.
Brilló con su performance bailando con caños y cadenas, en las que mostró seguridad por lo que estaba haciendo en el escenario. Estuvo cómoda e incluso dio la sensación en su postura de tener experiencia en este tipo de presentaciones. Cabe recordar que la mediática estará presente todos los sábados del mes de agosto.
Qué había dicho sobre la convocatoria antes de su debut
“Vine a ver sola el show de mis sueños”, dijo y luego agregó: “Vine a ver sola el show de mis sueños”, sumó.
Por otra parte, había sentenciado: “Es un planazo para ir en pareja, para ir con amigas, para ir en familia, con hermanas. Si vas de pareja, salís superhot. Realmente se vive una gran experiencia y este sábado me toca a mí”.
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