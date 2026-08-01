Daniela Celis y un incómodo momento con Fabián Cubero que incluyó una chicana para Mica Viciconte

El programa La Jugada (Telefe Stream) vivió un desopilante momento cuando Daniela Celis contó el incómodo episodio que atravesó al cruzarse con Fabián Cubero, pareja de Mica Viciconte . Todo surgió mientras la ex participante de Gran Hermano explicaba su particular forma de hablar y advertía que muchas veces puede prestarse a confusión. “ Soy una persona que es muy hot y beboteo todo el tiempo cuando hablo”, comentó entre risas.

Consciente de que su actitud puede ser malinterpretada, la influencer aclaró: “Porque después los invitados piensan que los beboteo y yo beboteo al mundo entero”. Esa confesión despertó la reacción inmediata de la ex Combate, quien recordó el reciente encuentro entre su pareja y la panelista. “Me olvidé de avisarle a Fabi ayer que si te cruzaba…” , lanzó con humor, dando pie a una divertida conversación.

La ex Gran Hermano reconoció que el momento le generó nervios por tratarse del novio de su compañera. “Ay, sí, casi me muero... Dije ‘ay, no, encima es el de Mica Viciconte ’. No sabía si mirarlo a los ojos, sino mirarlo... Qué hacer”, relató. Finalmente, explicó que optó por actuar con naturalidad y saludarlo cordialmente: “ Sí, lo saludé porque soy copada . No le beboteé, pero lo saludé como soy yo”.

Incluso, la creadora de contenido contó que llegó a pensar cómo debía presentarse ante los invitados para evitar malos entendidos. “Como condición cuando venga un participante nuevo, tienen que avisar ‘mirá, Dani habla beboteando, no es que se está beboteando’”, bromeó, provocando carcajadas en el estudio. La situación siguió escalando cuando Mica quiso saber exactamente cómo había sido el saludo con Poroto.

Qué tipo de límites maneja Mica Viciconte en sus relaciones

Celis reconstruyó la escena y reveló que primero intentó pasar desapercibida. “Estaba saliendo, él estaba acá y yo dije ‘me hago la bol... si no me ve, no me ve’. Pero me saludó y le dije ‘hola, Fabi, ¿cómo estás? ¿Todo bien?’”, recordó. Luego confesó que también dudó antes de apoyarle una mano en el hombro por miedo a que ese gesto pudiera generar una confusión con Viciconte.

Ante esa preocupación, Viciconte explicó cuáles son los límites que maneja en sus relaciones personales. “La mano en el hombro no me jode. No me gustan, en general, la mano en la cabeza ni la cintura. No me gusta que me toquen”, señaló. Además, remarcó que suele ser especialmente cuidadosa cuando las personas están en pareja: “Si tienen pareja, yo soy mucho más respetuosa... Siento como que hay que marcar...”.

Sin embargo, la conversación terminó con una chicana de Daniela, quien justificó sus recaudos al decir: “Por eso me inhibí. Aparte, la pareja eras vos, no una pareja normal ”. Cuando Mica cerró asegurando “Yo no soy celosa”, Celis remató entre risas: “No, sos tóxica que es peor”, desatando las carcajadas de todos los presentes.