Darío Barassi y Yayo protagonizan una comedia de humor negro en "Gutiérrez is mai neim" en Disney+

La serie de Barassi y Yayo en Disney Plus propone un enfoque diferente al de los clásicos relatos detectivescos ¿Lograrán atrapar a la audiencia?

El catálogo de series argentinas para streaming incorporará una nueva propuesta que busca romper con los esquemas tradicionales del género policial. A partir del 26 de agosto, Disney+ estrenará “Gutiérrez is mai neim” , una ficción de comedia negra protagonizada por Darío Barassi y Yayo Guridi , que combina investigación criminal, sátira y situaciones absurdas en una historia ambientada en el conurbano bonaerense.

La producción, realizada por Pampa Films y dirigida por Jesús Braceras , propone un enfoque diferente al de los clásicos relatos detectivescos. En lugar de investigadores infalibles, la serie pone en el centro de la escena a dos policías que enfrentan los casos más complejos con improvisación , intuición y una cuota de torpeza que termina desencadenando situaciones tan caóticas como divertidas.

La trama comienza con un hecho de alto impacto: el embajador ruso en Argentina aparece asesinado de un disparo en la frente. Por cuestiones de jurisdicción, la investigación queda bajo la responsabilidad del subcomisario Roberto Gutiérrez, interpretado por Darío Barassi, un oficial comprometido con su labor, aunque ampliamente superado por la magnitud del caso.

Sin embargo, el panorama cambia cuando la CIA desembarca en el país para asumir el control de la investigación. Lejos de aceptar el desplazamiento, Gutiérrez decide convertir el caso en un desafío personal y demostrar que nadie conoce mejor el territorio que él. Para lograrlo se une a su inseparable compañero, el teniente Rubén Torcoletti, personaje encarnado por Yayo Guridi.

A partir de ese momento, la competencia entre los agentes estadounidenses y la particular dupla policial argentina se convierte en el eje central de la historia. Mientras la CIA representa el orden, la estrategia y los protocolos, Gutiérrez y Torcoletti avanzan con métodos improvisados, contactos informales y decisiones que constantemente rozan los límites de la legalidad, generando gran parte del humor de la serie.

El conurbano, escenario de una investigación llena de situaciones insólitas

A lo largo de sus ocho episodios, Gutiérrez is mai neim lleva a los protagonistas por un recorrido repleto de escenarios tan diversos como delirantes. Dealers, desarmaderos clandestinos, caranchos, cabarets, geriátricos, bingos, tomas de rehenes, manifestaciones, cortes de ruta, rusos disidentes e incluso hombres araña forman parte de una sucesión de situaciones que convierten al conurbano bonaerense en un personaje clave de la historia.

El elenco principal también suma nombres como Juli Savioli, Abian Vainstein y Lucas Molina, además de Víctor López, Robi Surra y Andrew Vezey. Todos ellos integran una brigada policial caracterizada por su lealtad y su llamativa ineficacia, con personajes como el comisario Capote, la sargento Ventura, los Chakales y el Pibito, encargados de aportar nuevas dosis de humor absurdo durante la investigación.

Darío Barassi y Yayo, una dupla inesperada para el streaming

La serie representa un nuevo desafío en la carrera de Darío Barassi, quien continúa ampliando su recorrido como actor tras consolidarse entre las figuras más populares de la televisión argentina. En esta oportunidad interpreta a un personaje marcado por la confianza excesiva, la torpeza y una firme convicción de estar siempre en el camino correcto.

Por su parte, Yayo Guridi regresa a la ficción con un papel que explota el humor físico y la improvisación que lo convirtieron en uno de los comediantes más reconocidos del país. La química entre ambos aparece como uno de los principales atractivos de una producción que busca equilibrar el suspenso del policial con el humor negro y la sátira.

Con una combinación de crimen, comedia, referencias a la cultura popular y una mirada irónica sobre las fuerzas de seguridad y los organismos internacionales de inteligencia, Gutiérrez is mai neim aspira a convertirse en una de las propuestas argentinas más originales de la temporada de streaming. Su estreno en Disney+ promete ofrecer una historia donde el caos y las risas tienen tanto protagonismo como el misterio por resolver.