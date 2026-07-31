Cómo están los hijos de Juana Viale, Silvestre y Alí, con 18 y 14 años.

El actor chileno y ex pareja de Juana Viale , Gonzalo Valenzuela , aprovechó el receso escolar de invierno y organizó unas vacaciones con Silvestre y Alí , sus dos hijos de 18 y 14 años, fruto de su relación con la nieta de Mirtha Legrand.

Lo sorpresivo fue que decidió compartir en Instagram postales de sus días en la playa, algo que llamó la atención, puesto que suele ser bastante reservado en lo que a su vida personal respecta. Feliz con la experiencia de poder pasar tiempo y conectar con ellos, hizo partícipes a sus seguidores de su gran momento de padre e hijos.

Gonzalo Valenzuela publicó postales de sus vacaciones en un destino internacional con sus dos hijos. Eligieron descansar en la playa y, además de caminar por la arena, se tiraron al mar desde un muelle. Los tres posaron a pura sonrisa dando cuenta del grato momento que compartieron juntos y Valenzuela decidió musicalizar la publicación con “Dar es dar” de Fito Páez.

Sus seguidores quedaron encantados al verlo junto a los hijos que tuvo con la conductora de Almorzando con Juana y no dudaron en destacar lo grandes que están y el notable parecido físico entre ellos. “Son tus clones”; “Qué lindos los tres”; “Lo mejor es pasar tiempo con los hijos”; “Amores de los buenos”; “¡Qué grandes están los chicos!” y “Lindo Gonzalo, con el mejor amor, el amor de los hijos”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

En una reciente entrevista, Valenzuela dijo que le encanta pasar tiempo con sus hijos: “Me divierto, me agrada estar con ellos. Son muy simpáticos”. Si bien, a pesar de la popularidad de su familia, los adolescentes mantienen un bajo perfil, hace un par de meses Silvestre sorprendió a todos al hacer su debut como modelo en una campaña para una marca de ropa juvenil. “Es igual a mí”, sostuvo el actor y comentó que, aunque no heredó su gusto por la actuación, sí encontró su lugar dentro de otro espacio artístico: “Es más vergonzoso, pero es un gran artista. Le gusta mucho el dibujo y la pintura. Va a ir por ahí”.

La lucha del actor por la salud de su hijo mayor

En 2024, Gonzalo Valenzuela reveló en una entrevista con la neuróloga Keryma Acevedo, en el marco de una campaña de concientización de la Liga de la Epilepsia en Chile, que a su primogénito le diagnosticaron epilepsia cuando tenía 12 años y relató la angustiosa situación que vivió cuando tuvo su primera crisis epiléptica.

“Al saber que era epilepsia, me calmé un poco. Pero había que hacer estudios para saber cuál era, porque hay distintos grados. Fueron cuatro días de espera muy angustiantes. Uno empieza a descubrir un mundo nuevo. La incertidumbre es un lugar muy complejo de habitar”, expresó, al tiempo que relató que recibieron mucha ayuda profesional y lograron encontrar la medicación adecuada para tratarlo.

En cuanto a su relación con Juana Viale, que se extendió entre 2005 y 2014 con algunas idas y vueltas, el actor admitió que, si bien en “todas las separaciones se sufre”, con el paso del tiempo pudieron construir un vínculo de cordialidad y respeto: “Seguimos teniendo una familia muy bonita, por suerte. Con ella me llevo muy bien y mis niños son lo máximo”. Además de Silvestre y Alí, con la conductora tuvo a Ringo, quien falleció en 2011 horas después de su nacimiento. Asimismo, junto a su expareja, la actriz chilena María Gracia Omegna, Valenzuela es padre de Anka, de seis años.