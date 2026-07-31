Natalia Oreiro sorprendió con su cosecha de limones: mostró la espectacular canasta que recolectó.

El jardín de Natalia Oreiro es uno de sus rincones preferidos en su hogar y que no deja de deslumbrar a sus seguidores en Instagram. Tiempo atrás, la actriz y cantante uruguaya había sorprendido al mostrar la abundante cosecha de su frondoso árbol de peras.

Con una canasta de mimbre repleta de cítricos frescos y relucientes recién cosechados, Natalia Oreiro deslumbró con una postal que parecía sacada de un cuento campestre. Enmarcado por la belleza del paisaje y flores de temporada, el fruto de su dedicación volvió a dejar en evidencia su pasión por la naturaleza, la vida al aire libre y la jardinería orgánica.

Inspirada por semejante cosecha, la artista no dudó en poner manos a la obra en la cocina. Fiel a su estilo detallista y cálido, transformó sus limones frescos en un tentador lemon pie casero que mostró con mucho orgullo.

En un tierno video compartido en sus redes sociales, Oreiro enseñó el resultado final: una porción servida en un plato vintage junto a un té caliente y una tetera artesanal. Pero la escena tuvo un espectador de lujo: su propio gatito blanco y negro, quien atraído por el rico aroma cítrico y dulce de la preparación, se acercó curioso a la mesa para inspeccionar de cerca la delicia recién hecha. Una vez más, Natalia Oreiro demuestra que el verdadero lujo está en las cosas simples: cuidar la tierra, cosechar sus frutos y disfrutar de un momento dulce en casa.

De Brito reveló lo que sospechaba Pampita sobre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro

En su programa de streaming en Bondi Live, el periodista y conductor, Ángel de Brito, sorprendió al contar detalles desconocidos sobre el vínculo entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro durante la grabación de la novela Entre Caníbales.

Según relató el conductor de Ángel Responde, Pampita sospechaba que entre el actor chileno y su compañera de elenco existía una relación que iba más allá de lo profesional. De Brito aseguró en su envío: “Vicuña parece que andaba con Oreiro en la novela Entre Caníbales, esta era la sospecha de Pampita, ella dice tener pruebas”. El tema generó revuelo en el streaming, donde también recordaron situaciones incómodas que vivió la modelo tras su separación de Vicuña. Durante la charla, el periodista y “el enmascarado” recordaron una escena en la que, ya separados Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña, la modelo fue sorprendida en el Bailando con una pregunta que la incomodó.

Según contaron, enviaron a Martín Salwe con la tapa de una revista para consultarle a Pampita sobre el nuevo padrinazgo de Benjamín en UNICEF. “Yo recordaba que Natalia había hecho tapas también, le dijimos que le preguntara qué le parecía que iban a ser padrinos de la misma organización, y fue fuerte…”, relató el enmascarado en el ciclo Ángel Responde.

Ángel de Brito también recordó el día que volvió a tocar el tema cuando Pampita fue invitada a LAM. En ese ida y vuelta, el conductor le preguntó si había alguna actriz con la que no trabajaría. La respuesta de Pampita fue contundente. “Sí, hay una, que la iría a buscar y cuando me la encuentre… y vos sabés quién es”, disparó en clara referencia a Natalia Oreiro. La frase dejó en evidencia el malestar de la modelo y reavivó los rumores sobre el supuesto romance entre Vicuña y Oreiro durante las grabaciones de la novela.