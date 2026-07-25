El look de Natalia Oreiro en Machu Picchu junto a Ricardo Mollo y su hijo Atahualpa

La actriz Natalia Oreiro volvió a sorprender a sus seguidores con una escapada familiar que combinó naturaleza, historia y un estilo muy personal. Durante un descanso en su agenda laboral, la artista viajó a Machu Picchu , en Perú, junto a Ricardo Mollo y Atahualpa , el hijo que tienen en común, y compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que rápidamente captaron la atención de sus fanáticos.

A través de su cuenta oficial de Instagram , Oreiro publicó un carrusel de fotos y videos que retratan algunos de los momentos más destacados de su visita a la emblemática ciudadela inca, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. La primera imagen la muestra posando frente al imponente paisaje de Machu Picchu, rodeada por las montañas y la abundante vegetación que caracteriza a este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad .

El recorrido continuó con distintos registros audiovisuales en los que la actriz dejó ver las impactantes panorámicas de los cerros cubiertos por la neblina. También, diferentes sectores de la histórica construcción, permitiendo a sus seguidores conocer parte de la experiencia que vivió durante su estadía en Perú.

Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión generó entre los usuarios fue una fotografía familiar. En ella aparece junto a Ricardo Mollo y Atahualpa, sentados de espaldas sobre una terraza de piedra, abrazados mientras observan el paisaje con el majestuoso cerro Huayna Picchu como telón de fondo. La postal fue ampliamente celebrada por quienes siguen de cerca la vida de la actriz y destacaron la calidez del instante compartido.

Otro detalle que no pasó inadvertido fue la selección musical elegida para acompañar los videos. Natalia Oreiro optó por una canción de Los Saicos, la histórica banda peruana de la década del 60 considerada una de las pioneras del rock latinoamericano. La elección fue interpretada por muchos seguidores como un guiño a la cultura local y sumó un valor especial a la publicación.

El look de Natalia Oreiro inspirado en la estética andina

Además del destino y las postales familiares, el estilo de la actriz también despertó comentarios positivos. En lugar de elegir el tradicional atuendo de trekking que suelen utilizar los visitantes de la zona, Oreiro apostó por un conjunto con inspiración andina.

La artista vistió una blusa celeste de lino con delicados bordados florales blancos y mangas abullonadas. Completó el look con un pañuelo estampado en tonos rosa y verde, que llevó cruzado sobre los hombros a modo de capa, logrando una combinación que armonizó con el entorno natural y el espíritu cultural del lugar.

Con esta publicación, Natalia Oreiro volvió a mostrar una faceta más íntima, compartiendo tiempo en familia y disfrutando de uno de los paisajes más emblemáticos de América Latina. Las imágenes no tardaron en multiplicar las reacciones en redes sociales, donde sus seguidores destacaron tanto la belleza del destino como la complicidad reflejada en cada una de las postales del viaje.