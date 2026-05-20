Espectáculos La Mañana Mario Pergolini Mario Pergolini recordó el día que subió el Machu Picchu con Gustavo Cerati

Mario Pergolini tiene historias por doquier y en gran parte de los momentos o lugares históricos en los que estuvo durante su carrera profesional, estuvo acompañado de grandes figuras del mundo artístico a los que pocos podían acceder. Durante el programa que conduce, titulado Otro Día Perdido (ODP) en El Trece, el conductor reveló una historia particular de la vez que visitó el Machu Pichu.

“A Machu Picchu yo fui con (Gustavo) Cerati. Subí 24 horas el Camino del Inca, lo hicimos juntos ”, dijo para generar la sorpresa de sus compaeros Agustín Aristarán y Evelyn Botto. Acto seguido a ello, comenzó a revelar cómo se gestó el encuentro con el reconocido cantante: “Estaba Soda Stereo de gira y yo fui a la gira con ellos y en un momento teníamos día libre y venía Inti Raymi, o sea, la Gran Ceremonia arriba de todo. Estuve un día haciendo el Camino del Inca con él al lado”.

Cabe recordar que el Inti Raymi es una antigua celebración religiosa inca, donde le rendían culto al dios Sol o Inti en Cusco. Es una importante celebración que en la etapa de los Incas solía durar aproximadamente 15 días.