Mario Pergolini recordó el día que subió el Machu Picchu con Gustavo Cerati
El reconocido conductor reveló el momento y los motivos por los cuales hicieron la actividad juntos.
Mario Pergolini tiene historias por doquier y en gran parte de los momentos o lugares históricos en los que estuvo durante su carrera profesional, estuvo acompañado de grandes figuras del mundo artístico a los que pocos podían acceder. Durante el programa que conduce, titulado Otro Día Perdido (ODP) en El Trece, el conductor reveló una historia particular de la vez que visitó el Machu Pichu.
“A Machu Picchu yo fui con (Gustavo) Cerati. Subí 24 horas el Camino del Inca, lo hicimos juntos ”, dijo para generar la sorpresa de sus compaeros Agustín Aristarán y Evelyn Botto. Acto seguido a ello, comenzó a revelar cómo se gestó el encuentro con el reconocido cantante: “Estaba Soda Stereo de gira y yo fui a la gira con ellos y en un momento teníamos día libre y venía Inti Raymi, o sea, la Gran Ceremonia arriba de todo. Estuve un día haciendo el Camino del Inca con él al lado”.
Cabe recordar que el Inti Raymi es una antigua celebración religiosa inca, donde le rendían culto al dios Sol o Inti en Cusco. Es una importante celebración que en la etapa de los Incas solía durar aproximadamente 15 días.
Cuando afirmaron sus compañeros que precisa cuatro días el viaje para llegar, Pergolini contó: “Tenés varias etapas, incluso lo podés hacer en medio día, nada más. Cuando me enteré que había uno todo de primera que podías ir con un tren dije “¿Para qué hicimos esta estupidez?”, soltó. Siguiendo con su forma de analizar fríamente distintas situaciones, apuntó contra las pocas actividades que hay en el lugar una vez que llegas al monumento histórico: “Llegás a Machu Picchu, mirá, decís: ‘Qué lindo, ¿qué hacemos?’ No hay nada para hacer”.
Te puede interesar...
Leé más
Marcelo Tinelli llamó a Maxi López, ¿lo convocó al bailando?: la reacción del ex de Wanda Nara
El fulminante mensaje de la madre de Wanda Nara a las colegas de la mediática tras el Martin Fierro
El picante posteo de una periodista porque no premiaron a Nelson Castro en los Martín Fierro
Noticias relacionadas