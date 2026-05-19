El periodista de Telenoche perdió en la categoría de mejor labor periodística masculina contra Rolando Graña.

El picante posteo de una periodista porque no premiaron a Nelson Castro en los Martín Fierro.

Dominique Metzger , periodista de TN y El Trece, utilizó sus redes sociales para expresar su enojo luego de que su compañero de Telenoche , Nelson Castro , no ganara el Martín Fierro a Mejor Labor Periodística Masculina. Como ocurre cada año, la entrega de los premios de la televisión argentina quedó envuelta en fuertes polémicas, primero por las nominaciones y luego por los ganadores. Y esta edición no fue la excepción.

Una de las principales controversias estuvo relacionada con el premio que recibió Wanda Nara como Mejor Conductora por su labor en MasterChef Celebrity. La mediática compartía terna con figuras históricas de la televisión argentina como Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Pamela David, Georgina Barbarossa, Moria Casán y Karina Mazzocco. Sin embargo, esa no fue la única discusión que se generó tras la ceremonia. También hubo cuestionamientos por algunos premios, entre ellos el de Mejor Panelista y el de Labor Periodística Masculina, que finalmente quedó en manos de Rolando Graña por su trabajo en América Noticias y GPS (América).

El periodista compartía terna con Nelson Castro (Telenoche, El Trece), Mauro Szeta (Lape Club Social, América) y Germán Paoloski (El Noticiero de la Gente, Telefe). Tras conocerse el resultado, Dominique Metzger expresó su malestar en X por la derrota de su compañero. “Respeto todo pero… ¿Cómo no lo ganó Nelson? Dos guerras, la muerte del papa, los astronautas a la luna”, escribió la periodista, destacando la cobertura que realizó Castro durante el último año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dominiquemetz/status/2056581197602390321&partner=&hide_thread=false Respeto todo pero ….Como no lo ganó Nelson? Dos guerras, la muerte del papa, los astronautas a la luna!!!! Igual la mejor con el resto de los colegas masculinos pero Nelson lo dio todo! Besos , me voy a dormir! — Dominique Metzger (@dominiquemetz) May 19, 2026

Luego, intentando bajar el tono de la polémica, agregó: “Igual la mejor con el resto de los colegas masculinos pero ¡Nelson lo dio todo! Besos, me voy a dormir”.

Mirtha Legrand ganó el Martín Fierro a mejor labor periodística femenina

Mirtha Legrand se alzó con la estatuilla de la terna en la que compitió con Carolina Amoroso y Soledad Larghi. La diva no subió al escenario y recibió su mención desde la mesa donde pasó la velada junto a su hija Marcela Tinayre y Teté Coustarot.

“Tengo 35 premios Martín Fierro, cada año me da más placer”, expresó al tomar el micrófono, marcando así la magnitud de una trayectoria que supera las seis décadas en la pantalla chica. El galardón, que compartió con Carolina Amoroso y Soledad Larghi, volvió a ubicarla en el centro de la escena, reafirmando su vigencia como figura central de la televisión nacional.

Embed - Mirtha Legrand (eltrece) - Labor periodística femenina - Martín Fierro 2026

Fiel a su estilo, Mirtha tiró una frase que rápidamente se volvió tema de conversación: “Soy como el Martín, soy de fierro”. Con humor y firmeza, agregó que mientras tenga salud continuará trabajando y asistiendo a las ceremonias. “Mientras tenga salud, voy a seguir, no se van a librar de mí”, dijo, despertando una ovación cerrada en el auditorio.

La conductora también destacó el cariño de sus colegas y el afecto del público, que la acompaña generación tras generación. De hecho, se permitió una reflexión sobre el paso del tiempo: “El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo para recibir el afecto de todos mis colegas”, sostuvo, dejando en claro que su energía sigue intacta pese a los años.