Choque en el bajo neuquino: un auto impactó contra un ciclista que circulaba por la bicisenda

El siniestro se registró en Bahía Blanca y Mazzoni. Una ambulancia trasladó al ciclista herido al hospital.

Esta mañana se registró un fuerte choque entre un auto y una bicicleta manejada por un hombre que cayó al suelo y permaneció en el asfalto mientras esperaba una ambulancia. La situación derivó en un operativo policial que protegió al herido hasta la llegada de la ambulancia.

De esta manera, la esquina de calle Mazzoni y Bahía Blanca se convirtió en un caos de tránsito hacia las 8 de la mañana. Bocinazos por la impaciencia ocuparon a los automovilistas aunque el operativo con dos móviles policiales contribuyó a que no sucedieran más incidentes.

Por motivos que se desconocen, de acuerdo a lo relevado, un hombre que conducía un auto Suzuki Fun gris por Bahía Blanca e impactó al ciclista que circulaba por la bicisenda en sentido oeste este. La colisión provocó la caída al asfalto junto a la bicicleta cuya rueda delantera quedó deformada por el impacto.

Fuerte choque entre un auto y una bicicleta generó un gran operativo policial

Algunos automovilistas y una joven en monopatín frenaron para constatar su estado de salud. En pocos minutos arribó una ambulancia del SIEN que lo trasladó al hospital.

Ruta 40: dos camionetas protagonizaron un violento choque a la altura de Chos Malal

Este sábado la Ruta 40 volvió a convertirse en escenario de un impactante choque que, afortunadamente, no dejó víctimas fatales. El hecho tuvo lugar en el acceso norte de la ciudad de Chos Malal, y fue protagonizado por dos camionetas.

Según las primeras informaciones, el accidente ocurrió en horas del mediodía e involucró a una Toyota Hilux y una Volkswagen Saveiro. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, una de ellas circulaba por la ruta cuando la otra intentó volver a incorporarse a la calzada, momento en el que se produjo el violento desenlace.

El impacto fue de tal magnitud que ambas camionetas quedaron tendidas a un costado de la calzada, y alertó a otros conductores que transitaban por el lugar, quienes detuvieron la marcha y rápidamente dieron aviso a las autoridades.

choque ruta 40 Gentileza

Conductores en shock y graves daños materiales

En diálogo con LM Neuquén, el oficial instructor de Bomberos Voluntarios Nicolás Catalán precisó que el llamado se recibió a las 12:29 y que de inmediato se desplazó una unidad de rescate hacia el lugar. "En el lugar se observaba una Toyota Hilux color negra a orillas de la senda peatonal y una Volkswagen Saveiro a unos 10 metros de distancia", detalló.

Según el oficial, los ocupantes —uno por vehículo— se encontraban fuera de los rodados, en estado de shock pero sin rastros de lesiones visibles. El ocupante de la Saveiro fue trasladado al hospital en ambulancia, mientras personal de Bomberos procedió a estabilizar los vehículos y asegurar la zona.

Afortunadamente, los ocupantes de ambos vehículos salieron ilesos y solo registraron heridas leves, según confirmó el personal policial y sanitario. El mayor saldo fue material: la Volkswagen Saveiro fue la más comprometida y sufrió serios daños en uno de sus laterales.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y profesionales del Hospital Gregorio Álvarez, quienes asistieron a los involucrados. Durante las tareas, el tránsito en la zona sufrió algunas restricciones momentáneas.