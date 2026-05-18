Debía cumplir prisión domiciliaria, lo cruzaron en la calle y terminó detenido tras una persecución

Un joven de 19 años intentó escapar de la Policía tras ser descubierto in fraganti en el oeste neuquino.

El joven fue descubierto por personal de la Comisaría Tercera.

Un joven de 19 años fue detenido durante la madrugada en Neuquén luego de ser encontrado fuera de su casa pese a que debía cumplir una medida de prisión domiciliaria dispuesta por la Justicia. El muchacho intentó escapar al advertir la presencia policial, pero finalmente fue alcanzado y demorado.

El procedimiento ocurrió este domingo minutos después de las 2 de la madrugada en la zona de calles Collón Curá y Avenida del Trabajador. Allí, efectivos de la Comisaría Tercera identificaron a un joven cuyas características coincidían con las que previamente había irradiado la Comisaría 21°.

Según informaron fuentes policiales, cuando el sospechoso notó la presencia de los uniformados, comenzó a correr por calle Collón Curá con la intención de escapar. La persecución terminó dentro del predio del gimnasio Gregorio Álvarez, donde el personal logró interceptarlo.

Una vez demorado, los efectivos realizaron las averiguaciones correspondientes y constataron que el joven se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria bajo la jurisdicción de la Comisaría 18°.

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Tras confirmar el incumplimiento de la orden judicial, el muchacho fue notificado de su detención por presunta desobediencia y posteriormente trasladado a la Comisaría Tercera, donde quedó a disposición de la Justicia.

El caso ahora quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán definir cómo continuará la situación procesal del joven luego de haber violado la medida impuesta.

Otro más: cayó por robar un supermercado y tenía pedido de captura

La Policía de la provincia de Neuquén demoró este miércoles a un ladrón sospechoso de haber robado un supermercado en el centro de la capital. Luego de un operativo de identificación, descubrieron que el sujeto tenía un pedido de captura vigente.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Tercera alrededor de las 12:50 en la intersección de calles San Martín y 20 de Junio, luego de un alerta emitido por el Centro de Operaciones Policiales.

Luego de recibir el aviso, los efectivos se acercaron al lugar. Una vez allí, entrevistaron al propietario del comercio, quien aseguró haber retenido a un sujeto que intentó retirarse del local sin pagar mercadería del sector lácteos.

Según explicó el comerciante, no era la primera vez que el sospechoso protagonizaba un episodio similar. De acuerdo a su relato, el hombre ya habría cometido un robo el día anterior, situación que fue detectada mediante las cámaras de seguridad del supermercado.

robo un supermercado y cayo con pedido de captura vigente

Tras la intervención policial, el sospechoso fue trasladado por los efectivos a la unidad policial para su identificación y verificación de antecedentes.

En las instalaciones, el operador de turno constató que el demorado tenía un pedido de captura vigente en el marco de una causa caratulada como “Robo Simple”, emitido el pasado 9 de abril de 2026 por requerimiento de la Dra. María Soledad Rangone.

Ante esta situación, la Justicia dispuso que el hombre permanezca detenido y sea trasladado este jueves a la Ciudad Judicial para la audiencia de formulación de cargos correspondiente.