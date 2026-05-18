En marcha, sin ocupantes y sobre la banquina: encontraron el camión robado en Vaca Muerta

El hallazgo del camión fue informado este lunes al mediodía. Los investigadores buscan determinar quiénes son los tres responsables.

El camión robado en el yacimiento Lindero Atravesado de Vaca Muerta fue encontrado en la Ruta 6 , a la altura del kilómetro 122, en la zona de Paso Córdoba . Estaba en marcha, sin ocupantes y en la banquina. De esta manera la investigación continúa para dar con los tres hombres que quedaron filmados.

Desde la fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén que investiga el robo, están en contacto con integrantes de la fiscalía de General Roca para coordinar el trabajo en el lugar, como la toma de rastros y huellas.

Fue encontrado abandonado por personal del destacamento de Paso Córdoba, durante tareas de patrullaje en la mañana de hoy, alrededor de las 11.50. La empresa Sitec mantenía vigente una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aporten información valiosa.

camion robado

En simultáneo, personal del área de Sustracción de Automotores de la Policía de Neuquén viajó hacia el lugar del hallazgo.

El camión robado en Vaca Muerta era "fácilmente reconocible"

El robo fue descubierto cerca de las 2 de la madrugada del domingo, cuando el personal de seguridad regresó al predio después de realizar recorridas de rutina por el yacimiento y encontró uno de los portones abierto y el candado violentado.

Según reconstruyó el comisario Nestor Catalan en diálogo con LM Neuquén, el robo ocurrió durante la madrugada del sábado en la base de la empresa contratista Sitec, dentro del yacimiento Lindero Atravesado Occidental.

Las principales hipótesis del caso: creen que los delincuentes estaban interesados principalmente en la carga de cables y no en el camión, un rodado modelo 2015 que consideran fácilmente identificable.

Pan American Energy invirtió u$s 75 millones en Lindero Atravesado para incrementar su producción de crudo. Pan American Energy invirtió u$s 75 millones en Lindero Atravesado para incrementar su producción de crudo.

El comisario señaló además que el rodado robado es fácilmente reconocible por sus dimensiones y características. “Es un camión muy vistoso”, sostuvo en referencia al vehículo de carga con batea utilizado por la empresa contratista en tareas petroleras.

“Entendemos que han desconectado el GPS, porque si no, tendría que haber aparecido ya”, explicó el jefe policial mientras se trabaja junto a personal de la brigada investigativa para esclarecer lo ocurrido.

Las tres personas que quedaron registradas por las cámaras internas del vehículo durante la fuga todavía no fueron identitificadas.

Robo camion Vaca Muerta Las personas quedaron filmadas por las cámaras internas del camión.

Las imágenes claves del robo

Uno de los elementos más importantes para la investigación siguen siendo las imágenes registradas por las cámaras internas del camión y por el sistema de seguridad del predio.

En los videos se observa primero el ingreso de una camioneta negra con tres ocupantes. Luego, las cámaras del propio camión muestran a los sospechosos dentro de la cabina mientras escapaban del lugar.

En un momento del trayecto, los hombres descubrieron que estaban siendo grabados e intentaron cubrirse el rostro con capuchas y ropa, aunque sus caras ya habían quedado parcialmente registradas.

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Ahora, la Policía y la brigada de investigaciones trabajan sobre esas imágenes para intentar identificar a los sospechosos y reconstruir el recorrido realizado tras abandonar el yacimiento.

Los rastros detrás del robo

La causa también sumó en las últimas horas otros elementos que no habían trascendido inicialmente. Según pudo saber la Policía, durante el ingreso al predio los delincuentes dañaron un tráiler que se encontraba en el lugar.

A las 2 de la madrugada del domingo cuando el personal de seguridad regresó al predio después de realizar recorridas de rutina por el yacimiento y encontró el portón abierto y el candado violentado. Adentro había faltantes: los delincuentes se llevaron una cafetera perteneciente a las instalaciones de la empresa.

Los investigadores ahora intentan determinar si esos daños ocurrieron mientras buscaban herramientas o elementos de valor dentro del obrador petrolero.