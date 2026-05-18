Cuánto cobra un petrolero de Vaca muerta: los sueldos con aumento desde mayo 2026

El último acuerdo de paritarias elevó el salario mínimo de los trabajadores del sector de Vaca Muerta y lo ubicó como uno de los más altos de todo el país. Cuánto cobran desde mayo 2026 .

Sellado el último acuerdo paritario , los trabajadores petroleros de la cuenca de Vaca Muerta cobrarán en mayo 2026 con el nuevo esquema salarial, que eleva los sueldos mínimos para todos los empleados del sector. Este entendimiento cerró las negociaciones para el período abril 2025-marzo 2026 y posiciona al rubro con uno de los salarios más altos del país.

El acuerdo fue alcanzado entre la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos ( CEPH ), la Cámara de Servicios Petroleros ( Casepe ) y los sindicatos de Petroleros Privados y del personal jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Y desactiva las posibilidades de medidas de fuerza en la a ctividad petrolera y, sobre todo, en la región de Vaca Muerta , uno de los puntos económicos fuertes que el Gobierno nacional sigue con mayor atención.

El entendimiento llega en un contexto donde Vaca Muerta mantiene un rol estratégico en la producción energética argentina y concentra buena parte de las inversiones del sector. La formalización de este cierre paritario da certidumbre a los equipos de recursos humanos y contabilidad de las operadoras activas en la cuenca. Fuentes gremiales estiman que en breve se reactivarán las negociaciones entre los sindicatos y las cámaras patronales de cara a la paritaria 2026-2027.

petroleros vaca muerta trabajo generica Vaca Muerta es un sector que reúne las mayores inversiones del país.

Qué estableció el último acuerdo de paritarias de los petroleros 2026

El nuevo acuerdo, que recae sobre las planillas de sueldos básicos y sobre todos los adicionales convencionales vigentes, estableció un aumento salarial del 8,6% sobre los ingresos de marzo 2026.

Sin embargo, según el análisis técnico difundido tras la firma, el incremento real bolsillo será del 7,68%. Esta diferencia se genera tras la aplicación de los descuentos habituales, aportes y a la estructura salarial vigente dentro de la actividad. La diferencia entre ambos valores refleja el impacto real en los recibos de sueldo.

Cuánto ganarán los petroleros a partir de mayo 2026

Uno de los puntos más relevantes del esquema que ya se aplica es la actualización del salario bruto mínimo. Si se toma en cuenta una jornada de ocho horas, en mayo 2026 ningún trabajador del sector ganará menos de $3.914.000, siendo una de las remuneraciones básicas más altas del mercado laboral argentino.

Los petroleros se aseguraron 80 por ciento de aumento, pero pueden ganar más si sigue subiendo la inflación. El sueldo mínimo de los petroleros superará los $3.900.000 tras el último acuerdo paritario.

El acuerdo también actualiza el valor de la vianda alimentaria, que queda establecido en $35.848,95 por jornada estándar.

En cambio, se mantiene sin modificaciones el adicional específico denominado “Vaca Muerta”, que continuará en $380.000 hasta la próxima negociación salarial prevista para el ciclo 2026-2027.

Por último, el entendimiento incorpora una contribución sindical extraordinaria y por única vez de $151.000 por trabajador. Ese monto se abonó junto con los aportes de abril, con vencimiento en el actual mes de mayo.

El megaproyecto que anunció YPF para Vaca Muerta

La petrolera YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para una inversión estimada en 25.000 millones de dólares en 15 años para el proyecto "LLL Oil", de producción y exportaciones de petróleo no convencional de Vaca Muerta.

De esta manera, YPF podría duplicar su producción de shale oil actual, que es de 205.000 barriles por día y que alcanzará los 250.000 a fin de 2026. Eso generará unos 100.000 millones de dólares de exportaciones a lo largo de la vida útil y creará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

empleo petroleros trabajadores -VALIDA 1200- El megaproyecto de YPF en Vaca Muerta creará al menos 6.000 puestos de trabajo directos.

La producción de crudo de los bloques La Angostura Norte, La Angostura Sur II, La Angostura Suroeste y Barreal Grande, los más cercanos a la ciudad de Neuquén, estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en tanto que el gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local. Las áreas compartirán instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística asociada al suministro de arena y agua, entre otros recursos estratégicos.