Millonaria inversión en Vaca Muerta: dos empresas avanzarán en un megaproyecto para multiplicar la producción

Se trata de GyP y GeoPark, que buscan superar por diez la producción de petróleo en áreas estratégicas de Neuquén.

La empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y la firma GeoPark solicitaron formalmente la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con un nuevo megaproyecto de desarrollo no convencional en Vaca Muerta, que contempla inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.

La iniciativa apunta a transformar las áreas Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste en un nuevo polo de producción de petróleo shale dentro de la Cuenca Neuquina, con un fuerte crecimiento proyectado para los próximos años.

Según informó el Gobierno, el objetivo es incrementar la producción actual desde los 1.500 barriles diarios hasta alcanzar los 20.000 barriles por día en un plazo estimado de tres años.

El desarrollo impulsado por GeoPark contempla la integración de las dos áreas mediante un esquema conjunto de operación a través de un Vehículo de Proyecto Único (VPU).

vaca muerta rigi 2

Perforación masiva e infraestructura compartida

Dentro del plan de inversiones se incluye:

perforación masiva de pozos horizontales

infraestructura compartida

construcción de una planta central de procesamiento (CPF) en Puesto Silva Oeste

expansión de instalaciones para producción no convencional

La iniciativa se suma al creciente movimiento de inversiones energéticas en Neuquén y refuerza el posicionamiento de Vaca Muerta como uno de los principales polos de hidrocarburos no convencionales del mundo.

gentileza geopark

GyP destacó el impacto del RIGI para atraer inversiones

El presidente de GyP, Guillermo Savasta, aseguró que el proyecto ratifica el interés del sector privado en continuar expandiendo operaciones en Neuquén.

“Se trata de otro proyecto que ratifica el acompañamiento de las empresas al modelo de inversiones propuesto por Neuquén, impulsando el crecimiento integral de la industria hidrocarburífera en la provincia”, sostuvo. “Se trata de otro proyecto que ratifica el acompañamiento de las empresas al modelo de inversiones propuesto por Neuquén, impulsando el crecimiento integral de la industria hidrocarburífera en la provincia”, sostuvo.

Además, destacó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta clave para potenciar el desarrollo energético.

“El RIGI se presenta como herramienta clave para consolidar inversiones y transformar recursos de Vaca Muerta en mayor producción, más infraestructura y un desarrollo regional sostenido”, afirmó Savasta.

El rol estratégico de GyP en Vaca Muerta

Gas y Petróleo del Neuquén cumple actualmente un rol central como socio estratégico del sector privado, facilitando inversiones y administrando los derechos hidrocarburíferos provinciales.

Desde el gobierno neuquino remarcaron que continúan impulsando herramientas de promoción y estabilidad fiscal para fortalecer el desarrollo energético, en línea con otros proyectos vinculados tanto al petróleo como al gas.