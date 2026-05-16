Avanza la pavimentación de la Ruta 43: la obra ya supera el 25% de ejecución

La obra vial en el norte neuquino forma parte del plan de conectividad y demandará una inversión superior a los $16.000 millones.

Avanza la obra de pavimentacion de una importante ruta del norte neuquino.

La obra de pavimentación de la Ruta Provincial 43 , en el tramo que une Las Ovejas con Varvarco , ya alcanzó un avance del 25,22% y se consolida como uno de los proyectos viales más importantes para el norte de Neuquén. Los trabajos forman parte del plan de conectividad impulsado por el Gobierno provincial para fortalecer el desarrollo del Alto Neuquén.

Desde el Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad informaron que el porcentaje de ejecución fue calculado durante abril y que actualmente las tareas se concentran en movimientos de suelo, construcción de terraplenes y ejecución de la sub-base de la futura calzada.

La intervención contempla un total de 18 kilómetros de pavimentación y una inversión que supera los 16.000 millones de pesos. Se trata de una obra estratégica para mejorar la circulación y reducir tiempos de viaje entre localidades del norte neuquino.

Además de los trabajos sobre la traza principal, continúan las denominadas “obras de arte”, fundamentales para garantizar la durabilidad de la ruta y el correcto escurrimiento del agua. En ese marco, se ejecutan colocaciones de alcantarillas de hormigón, tabiques y losas en distintos sectores.

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Una obra clave para el desarrollo del Alto Neuquén

La pavimentación de la Ruta Provincial 43 busca mejorar la integración territorial de una región clave para la provincia, tanto por su potencial turístico como por el movimiento productivo y su cercanía con pasos internacionales hacia Chile.

Con esta obra, el Gobierno neuquino apunta a brindar mayor seguridad vial a vecinos, transportistas y turistas que recorren habitualmente el norte provincial, especialmente durante temporadas de nieve y turismo.

En paralelo, el gobernador Rolando Figueroa anunció recientemente una inversión histórica superior a los 250 millones de dólares destinada a obras viales para el Alto Neuquén. El objetivo es consolidar una red de rutas que permita fortalecer las economías regionales, mejorar la conectividad y potenciar el turismo en toda la zona.

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Piden circular con extrema precaución

Desde la Dirección Provincial de Vialidad solicitaron a quienes transiten por el sector hacerlo con extrema precaución y respetar toda la señalización preventiva instalada en la zona de obra.

Advirtieron además que la presencia de maquinaria pesada, desvíos provisorios y sectores con calzada reducida obliga a disminuir la velocidad y extremar las medidas de seguridad para evitar accidentes y proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios de la ruta.