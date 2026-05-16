La central hidroeléctrica Nahueve entró en su etapa final: cuándo comenzará a generar energía

La obra de la central hidroeléctrica Nahueve demandó una inversión cercana a los USD 30 millones.

La obra del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve atraviesa su etapa final y desde la Agencia de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN) confirmaron la fecha en que la central hidroeléctrica comenzará a generar energía.

El proyecto, considerado estratégico para el desarrollo del norte neuquino, demandó una inversión cercana a los 30 millones de dólares y permitirá incorporar energía renovable al sistema eléctrico provincial , además de potenciar el riego y el turismo en la región.

Actualmente, en Villa del Nahueve ya trabajan ingenieros provenientes de Austria, quienes están a cargo del montaje e instalación de las turbinas fabricadas por una reconocida firma internacional especializada en infraestructura hidroeléctrica.

De acuerdo a la información brindada, el plazo estimado de funcionamiento será de 60 a 90 días.

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5.000 hogares serán abastecidos

La futura central hidráulica tendrá una potencia cercana a los cinco megavatios, capacidad suficiente para abastecer con energía limpia y renovable a aproximadamente 5.000 hogares.

En paralelo, durante abril el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) concretó la interconexión entre la Microcentral Nahueve y la línea de media tensión de 33 kV Andacollo–Las Ovejas, paso clave para incorporar la energía generada al sistema provincial.

El gobernador Rolando Figueroa había anticipado durante el aniversario de Villa del Nahueve que la represa comenzaría a operar en el corto plazo.

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“Va a comenzar a generar energía. Es muy importante para todo el pueblo tener esta represa multipropósito porque va a poder generar electricidad, pero también va a proveer agua para el consumo y ampliar las posibilidades de riego”, destacó.

Además, remarcó la importancia de sostener inversiones de infraestructura energética en la provincia.

“Cuando prendemos una lámpara, generalmente esa energía viene de una represa. Por eso fue muy bueno que todo el pueblo haya entendido que el progreso requiere inversión y requiere ir evolucionando”, afirmó.

Una obra clave para el Alto Neuquén

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es su carácter multipropósito. Además de generar electricidad, la obra contempla un canal de hormigón de cuatro kilómetros que permitirá ampliar las áreas de riego destinadas a la producción agrícola local.

A esto se suma la creación de un pequeño embalse que podrá convertirse en un nuevo atractivo turístico para actividades recreativas y deportes acuáticos en la región cordillerana.

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Desde la Agencia de Inversiones del Neuquén destacaron que se trata de un desarrollo inédito en el país. El presidente de ADI-NQN, Leandro López, aseguró que Neuquén es actualmente la única provincia argentina que está ejecutando este tipo de obras hidroeléctricas con tecnología renovable.

“Es un orgullo que Neuquén sea la única provincia argentina donde se están haciendo este tipo de obras con generación renovable en una zona que venía postergada en infraestructura”, señaló.

Cómo se financió la obra

La inversión total rondó los 30 millones de dólares y fue financiada mediante un esquema mixto. La mayor parte de los fondos provino de un crédito internacional otorgado desde Abu Dabi, mientras que el resto fue cubierto por el Tesoro provincial.

Según explicaron desde el gobierno neuquino, tras regularizar deudas pendientes y renegociar contratos al inicio de la actual gestión, el proyecto logró retomar ritmo y entrar ahora en su fase definitiva de pruebas técnicas y puesta en marcha.