Las compras en Mercado Libre llegarán más rápido a Neuquén y Cipolletti: la nueva decisión de la compañía

La empresa comenzó a operar con una nueva logística para la Patagonia y la capital neuquina fue una de las ciudades elegidas.

La forma de comprar por internet en Neuquén cambió para siempre. Desde este jueves, Mercado Libre puso en marcha su nuevo sistema de envíos aéreos en Argentina y eligió a la Patagonia como uno de los puntos estratégicos del lanzamiento.

Las primeras ciudades alcanzadas por esta nueva modalidad son Neuquén, Bariloche, Ushuaia y Trelew , en una apuesta logística que promete reducir drásticamente los tiempos de entrega en el sur del país.

La compañía implementó cinco frecuencias semanales de vuelos cargueros y comerciales para agilizar la distribución de paquetes en toda la región.

En el caso de Neuquén y Trelew, se utilizan aviones cargueros exclusivos, mientras que Bariloche y Ushuaia reciben la mercadería a través de vuelos de Aerolíneas Argentinas.

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Compras más rápidas para Neuquén y Cipolletti

El principal cambio para los usuarios será el tiempo de entrega. Según explicaron desde la empresa, los aviones tienen capacidad para transportar hasta 16 mil paquetes diarios.

Con este nuevo esquema logístico, las compras realizadas desde Neuquén, Cipolletti y ciudades cercanas podrían llegar en menos de 48 horas, algo que hasta ahora resultaba poco frecuente en la región.

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La mejora se aplicará automáticamente en los productos compatibles con envío aéreo, sin necesidad de pagar un costo adicional ni modificar la forma de compra dentro de la plataforma.

Es decir, el usuario seguirá comprando normalmente y el sistema definirá cuándo utilizar transporte aéreo para acelerar la entrega.

Bariloche quiere quedarse con un centro de distribución de Mercado Libre

En paralelo al desembarco aéreo en la Patagonia, comenzó a tomar fuerza otro proyecto que podría modificar el mapa logístico del sur argentino: la posible instalación de un centro de distribución de Mercado Libre en Bariloche.

La iniciativa fue confirmada por el intendente Walter Cortés, quien anunció que mantendrá reuniones con Marcos Galperin para gestionar el desembarco de la empresa en la ciudad rionegrina.

“Vamos a ver si podemos traer Mercado Libre a Bariloche, que la ciudad tenga una sucursal y que todos los trabajadores sean de acá”, sostuvo Cortés. “Vamos a ver si podemos traer Mercado Libre a Bariloche, que la ciudad tenga una sucursal y que todos los trabajadores sean de acá”, sostuvo Cortés.

El proyecto apunta a instalar un centro logístico regional en el PITBA, el Parque Industrial Tecnológico de Bariloche, ubicado sobre Circunvalación. La propuesta busca aprovechar la ubicación estratégica de la ciudad y competir directamente con Neuquén capital por el rol de nodo logístico de la Patagonia.

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300 nuevos puestos de trabajo

Según estimó el intendente barilochense, la llegada de Mercado Libre podría generar alrededor de 300 puestos laborales directos. Además, provocará un fuerte impacto económico para la ciudad.

Cortés aseguró que buscarán aplicar la ley provincial conocida como 80-20, que prioriza la contratación de trabajadores locales. La normativa establece que ocho de cada diez empleados deben ser rionegrinos.

Actualmente, Mercado Libre posee cuatro grandes centros operativos en Argentina: el núcleo logístico principal en Tres de Febrero, un centro de almacenamiento en Escobar y dos bases de distribución en Córdoba, Villa María y Río Cuarto, que abastecen distintas zonas del país.