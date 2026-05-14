Caos en pleno centro: robó la camioneta de un gitano, huyó y desató una frenética persecución

Sucedió este jueves en horas del mediodía. El ladrón fue encontrado en pleno acto delictivo por la víctima.

En un amplio operativo, la Policía de la provincia de Neuquén demoró este jueves a un hombre que protagonizó un robo a una camioneta en pleno centro de la capital.

Luego de ser atrapado, el sujeto quedó a disposición de la justicia. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un presunto inhibidor de señal y descubrieron que el sospechoso tenía pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió cerca de las 13 sobre calles La Rioja y San Martín, cuando efectivos de la Comisaría Primera realizaban patrullajes preventivos en la zona céntrica.

Según explicó a LM Neuquén el comisario Marcos Mazzone, coordinador operativo de la zona centro de la Dirección Seguridad Confluencia, un hombre de 53 años, perteneciente a la comunidad gitana, dejó estacionada su camioneta Toyota Hilux en calles Brown y Carlos H. Rodríguez y, al regresar a buscar documentación, encontró al sospechoso dentro del habitáculo del vehículo. Al gritarle, el sujeto escapó corriendo hacia el Parque Central.

“Al ver al dueño de la camioneta, el hombre se dio a la fuga corriendo hacia el sector del Parque Central”, relató el jefe policial.

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Persecución en pleno centro

Ante la situación, efectivos que se encontraban patrullando en inmediaciones del lugar iniciaron una persecución que terminó detrás del Museo Gregorio Álvarez, donde lograron interceptar al sospechoso, de 32 años.

Durante la huida, el hombre descartó debajo de un Renault Logan un elemento negro con antena y batería que, según la Policía, sería un inhibidor de señal utilizado para bloquear alarmas y cierres centralizados de vehículos.

“Se deshizo de un elemento utilizado como inhibidor. Son dispositivos que usan para evitar el cierre centralizado de los vehículos”, detalló Mazzone.

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Qué le encontraron al sospechoso

Tras la demora, el personal policial realizó un palpado preventivo y secuestró entre sus pertenencias una batería recargable compatible con el inhibidor, un punzón de hierro oxidado presuntamente utilizado para forzar cerraduras y otros elementos de interés para la causa.

Además, los efectivos encontraron una billetera con documentación, tarjetas de crédito y débito pertenecientes a otra persona, que no era ni el propietario de la camioneta ni el detenido.

“Estamos tratando de ubicar al dueño porque podría tratarse de otra víctima de un hecho delictivo”, indicó el comisario.

Pedido de captura vigente

Tras consultar los sistemas provinciales y federales SIFCOP, la Policía constató que el hombre registraba un pedido de captura y detención vigente desde febrero de 2025.

La fiscalía de Robos y Hurtos tomó intervención en el caso y analiza ahora la situación procesal del sospechoso, mientras continúa la investigación para determinar si está vinculado a otros hechos similares ocurridos en la ciudad.

Desde la Policía también desmintieron versiones que hablaban de disparos durante la fuga. “No hay ninguna prueba que nos remita a eso”, aclaró Mazzone.