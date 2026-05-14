Grave: dejaron un presunto mensaje mafioso en el auto de una funcionaria judicial neuquina

El hallazgo en el vehículo generó preocupación en ámbitos judiciales y de seguridad de la localidad cordillerana. Fuerte hermetismo en la causa.

Un inquietante episodio ocurrido en Villa La Angostura quedó bajo investigación judicial luego de que una funcionaria del Poder Judicial encontrara un proyectil de grueso calibre colocado sobre su automóvil particular. El hecho generó alarma en distintos ámbitos institucionales y motivó la presentación inmediata de una denuncia penal.

Se trató de una vaina servida que fue dejada sobre el parabrisas del vehículo, en lo que sería un claro mensaje intimidatorio dirigido hacia la funcionaria. Por el momento, la causa se mantiene bajo un fuerte hermetismo y no trascendieron oficialmente detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles líneas de investigación.

Fuentes consultadas por el medio señalaron que una de las hipótesis que se analiza es que el episodio pueda estar vinculado a una amenaza de características mafiosas . En ámbitos judiciales y policiales, la aparición de proyectiles o vainas servidas suele interpretarse como una forma de amedrentamiento o advertencia directa, especialmente cuando las víctimas ocupan cargos sensibles o participan de investigaciones complejas.

Un mensaje que encendió las alarmas

La presencia del casquillo sobre el vehículo particular de la funcionaria generó preocupación debido al fuerte simbolismo que suele tener este tipo de hechos. Aunque hasta el momento no hubo información oficial sobre posibles sospechosos o avances concretos en la causa, el episodio ya es materia de análisis judicial.

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De acuerdo a la información publicada por Diario Andino, las autoridades evitaron brindar precisiones sobre cámaras de seguridad relevadas, medidas de protección o eventuales registros que permitan reconstruir cómo y cuándo fue dejado el proyectil.

Tampoco trascendió si la funcionaria había recibido amenazas previas, situaciones de hostigamiento o presiones vinculadas a su actividad laboral. Esa falta de información forma parte del hermetismo con el que se lleva adelante el expediente.

La investigación continúa bajo reserva

Mientras avanza la investigación, los investigadores intentan determinar quién dejó la cápsula sobre el automóvil y si el hecho respondió a una planificación previa. También buscan establecer el contexto en el que ocurrió el episodio y si existe alguna conexión con causas judiciales en trámite.

Hasta ahora, ninguna autoridad provincial ni judicial emitió declaraciones públicas sobre el caso. La causa continúa bajo estricta reserva y se espera que en las próximas horas puedan conocerse más detalles sobre una situación que generó fuerte preocupación en Villa La Angostura.

Añelo: la Policía investigaba un hecho de amenazas y encontró de todo

Una investigación inicial por amenazas en la localidad de Añelo derivó en un destacado golpe a bandas ligadas a distintos delitos. ¿Qué se comprobó?

Al igual que otras pesquisas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó una serie de acciones investigativas por un hecho de amenazas calificadas. El trabajo quedó a cargo de los integrantes del GEOP de Añelo, que identificó dos aguantaderos y brindó los datos a los funcionarios judiciales a cargo de la causa.

armas secuestradas El resultado de los allanamientos en Añelo fueron muy positivos, con el secuestro de armas de fuego y drogas. Gentileza Policía del Neuquén

La autorización para los allanamientos se comunicó esta semana y en las primeras horas de la mañana de este último miércoles, se avanzó con un primer procedimiento en una vivienda particular.

El resultado fue muy positivo, con el secuestro de una réplica de arma de fuego tipo pistola de nueve milímetros y varios celulares.

En cuanto a los sospechosos, fueron identificadas cuatro personas y dos de ellas quedaron demoradas.

El segundo allanamiento también terminó arrojando resultados favorables en el marco de la investigación ordenada por el MPF y además de la incautación de otra réplica de arma de fuego, fue hallada una gran cantidad de droga.

En este último caso, los investigadores no descartan que en el domicilio allanado estuviera funcionando un kiosco narco. Desde la Policía provincial especificaron que fueron hallados cogollos de marihuana, cigarrillos y flores de Cannabis sativa.

Respecto de las personas que se encontraban en el interior de la vivienda, fueron identificadas tres de ellas y una fue detenida.