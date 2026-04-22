Denunciaron violencia de género en el oeste, pero era una pareja de dealers: tenían cocaína y atacaron a un policía

Una pareja de dealers cayó detenida en el oeste neuquino luego de que los vecinos denunciaran un presunto hecho de violencia de género. Ambos quedaron tras las rejas luego de intentar agredir a los policías y ocultar los casi 100 gramos de cocaína que llevaban en su auto.

La fiscal del caso Silvia Moreira formuló cargos el martes a un varón y a una mujer por tener droga destinada a la venta y, en el caso del primero, por intentar atacar con un cuchillo a un policía durante el procedimiento.

Según relató en la audiencia realizada, el hecho ocurrió el domingo 19 de abril por la noche, cuando personal policial interceptó un auto Ford Ka color rojo en la zona de calles Doctor Ramón y Picún Leufú , tras una alerta de vecinos que advertían que el conductor forcejeaba con una mujer en su interior.

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Al acercarse, un efectivo observó envoltorios sospechosos a simple vista y, al ser consultado, el conductor extrajo un cuchillo para impedir el accionar policial. Mientras era reducido, la mujer ocultó la droga dentro del rodado. No obstante, ambos fueron demorados y el auto secuestrado para ser requisado.

Luego, en la requisa, se hallaron casi 96 gramos de cocaína —parte de ella fraccionada en dosis—, además de una balanza de precisión, recortes de nylon, bicarbonato como sustancia de corte, dinero en efectivo y proyectiles calibre 32.

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Investigan la cadena de comercialización

Por todo esto, la fiscal del caso calificó el hecho como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y en el caso del imputado también como atentado a la autoridad agravado. Para sostener la acusación, destacó que la droga estaba distribuida en distintos envoltorios y en poder de ambos, junto con elementos típicos de fraccionamiento y venta, lo que —según planteó— excede el consumo personal. También valoró la conducta desplegada durante el procedimiento: el intento de agresión con el arma blanca a los efectivos y el ocultamiento de la sustancia.

Al requerir las medidas, Moreira remarcó que se trata de un caso de flagrancia, que la pena en expectativa en caso de que ambos sean declarados responsables es de cumplimiento efectivo y que existen indicios de que los imputados podrían integrar una cadena de comercialización más amplia, con posibles partícipes aún no identificados. En ese contexto, advirtió sobre la necesidad de resguardar la investigación y evitar influencias sobre testigos.

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Por pedido de la fiscal, el juez de garantías Raúl Aufranc fijó un plazo de cuatro meses para la investigación y ordenó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para ambos, con custodia policial hasta su colocación. Además, dispuso el embargo del vehículo y de cuentas vinculadas a los imputados, con excepción de una cuenta destinada al cobro de cuota alimentaria, que deberá ser verificada.

El martes por la madrugada, otras dos personas cayeron tras un intento de robo fallido con más de 400 gramos de marihuana en su poder, en el bajo neuquino. Ambos quedaron demorados por efectivos de la Comisaría Segunda que los atrapó con el botín y bajo investigación de la fiscalía.