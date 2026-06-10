Alerta por un reto viral de Benadryl en TikTok: tres muertes en los últimos meses y casos de sobredosis

Tres menores de edad murieron a causa de este mortal desafío. De qué se trata el "Benadryl Challenge".

A través de TikTok , la red social más popular del mundo, surgió un reto viral que atenta contra las personas, principalmente de los menores. Se trata del consumo excesivo de Benadryl , que en 2023 se cobró la vida de un adolescente estadounidense que consumió 14 tabletas de este medicamento, más de seis veces la dosis recomendada. Ahora la tendencia volvió a cobrarse nuevas víctimas.

Aunque la participación en este challenge disminuyó con el paso del tiempo, no desapareció de las redes sociales. Ahora se conoció que en los últimos dos meses. tres menores oriundos de Connecticut, Estados Unidos, murieron por una sobredosis de difenhidramina.

Las muertes fueron confirmadas por la Oficina Estatal de Defensa de los Menores (OCA) este lunes. Estos sucesos coinciden con el resurgimiento del reto de Benadryl, que apareció por primera vez en 2020 y así fue confirmado por Christina Ghio, defensora de los derechos de la infancia de Connecticut.

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El "Benadryl Challenge" consiste en ingerir dosis excesivas de difenhidramina (DHP), un antihistamínico de venta libre presente en productos como Benadryl, para provocar efectos como alucinaciones o una alteración del estado de conciencia, indica la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Cinco adolescentes encendieron las alarmas por sobredosis de Benadryl

A finales del mes de mayo, se conoció un alarmante caso en San Diego, California. En tan solo una semana, cinco adolescentes -entre 16 y 21 años de edad- fueron tratados por sobredosis de Benadryl en la sala de emergencias del Hospital Infantil Rady.

El Dr. Shafar Kahn, pediatra especialista en medicina de urgencias, afirma que este grupo de casos forma parte de una preocupante tendencia nacional, que afecta especialmente a Texas, Ohio y Virginia. En esta ocasión, también se asocia el consumo de esta droga a raíz de los retos en la red social TikTok.

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Pese a la alarmante cifra, el Hospital Infantil Rady no es el único que recibió estas consultas. El Centro Médico Infantil Cook de Fort Worth reportó en los últimos seis meses más de 100 visitas a urgencias, incluso uno de esos pacientes murió.

El peligro de los medicamentos al alcance de los menores

Ghio reveló ante un comunicado que desde su oficina también está alentando a las familias a buscar recursos estatales si sus hijos presentan algún problema de salud mental.

"Queremos que los padres sean conscientes de que cualquier medicamento, incluidos los que tienen receta y los que no, es potencialmente peligroso para los niños de todas las edades", dijo.

Al mismo tiempo el Dr. Gary Soffer, pediatra de la Facultad de Medicina de Yale, indicó que "los niños y adolescentes están tomando hasta 10 veces la dosis recomendada, porque puede provocar algunos efectos psicodélicos".

"Estos casos se dan con dosis muy altas, pero también existen implicaciones a largo plazo del uso de difenhidramina en dosis regulares y adecuadas", agregó.

Frente a estos casos que alertaron a Estados Unidos, el Departamento de Salud Pública instó a los proveedores a aconsejar a las familias que identifiquen y almacenen de forma segura los productos que contienen difenhidramina.