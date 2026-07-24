Encontraron muerta a una joven embarazada de 8 meses: "La bebé no estaba en la panza"

Tenía 21 años y su familia pide ayuda urgente para encontrar a la beba. Una cámara de seguridad registró uno de sus últimos momentos con vida.

María Camila Potosí estaba embarazada de ocho meses cuando desapareció en el sur de Cali.

La búsqueda de una joven de 21 años terminó de la peor manera: la encontraron muerta e n una zona rural. Estaba embarazada de ocho meses y permanecía desaparecida desde hace más de una semana. La familia confirmó que la bebé no estaba en el cuerpo y se inició una desesperada búsqueda.

María Camila Potosí fue vista por última vez el 16 de julio después de realizar distintas actividades relacionadas con su embarazo. Durante esa jornada, cámaras de seguridad la registraron mientras viajaba en una motocicleta conducida por otra mujer.

Ese recorrido constituye uno de los principales elementos analizados por los investigadores. Las autoridades buscan reconstruir dónde estuvo María Camila y con quién mantuvo contacto durante sus últimas horas.

Cuatro días después de una desesperada búsqueda, y en medio de la conmoción que vivía su familia, su cuerpo apareció en el kilómetro 3 de la vía que conduce al corregimiento de La Buitrera. El lugar se encuentra al sur de Cali, cerca del río Meléndez, en Colombia.

La Policía Metropolitana informó que la joven estaba envuelta en sábanas, atada de pies y manos a un costado de la carretera. La ropa y las características físicas coincidían con la denuncia de desaparición presentada por sus familiares.

Los investigadores trabajan sobre las cámaras de seguridad, testimonios y movimientos realizados por la víctima antes de perder contacto. La mujer que conducía la motocicleta también quedó incorporada a la investigación. Las autoridades intentan establecer qué relación tenía con María Camila y qué ocurrió después del recorrido registrado por las cámaras.

La familia pidió buscar a la bebé

Alba Ruby Gómez, madre de María Camila, explicó que después de reconocer el cuerpo, la familia recibió una información que modificó el rumbo de sus reclamos. La bebé que Camila estaba esperando no estaba en el cuerpo de la joven.

La versión surgió del testimonio de la madre de María Camila, y afirmó que la joven esperaba el nacimiento de una niña. El embarazo transcurría ya por el octavo mes y la fecha probable de parto era en la primera quincena de agosto.

"Nunca imaginé nada de esto, nos avisaron que la habían encontrado y fuimos hasta el lugar, iba con al esperanza que no fuera mi hija pero desafortunadamente si era", dijo Alba.

Y realizó un desgarrador pedido: "Por favor que esto no vuelva a pasar, les pido a las personas que me devuelvan a mi nieta. Cuando fuimos a reconocer el cuerpo tenía su vientre como si tuviera la bebé ahí, por eso pensé que estaba ahí. Pero la bebé no estaba en el cuerpo", dijo.

Asimismo, destacó que no pierde la esperanza de que la beba aparezca con vida. Por eso pidió colaboración pública y sostuvo que todavía existe la posibilidad de que su nieta siga con vida.

Por ahora, la versión sobre la bebé desaparecida proviene de los familiares. La falta de un comunicado formal de Medicina Legal o de la Fiscalía colombiana obliga a tratar ese dato como una información todavía pendiente de confirmación oficial.

La familia también reclama que se determine si alguien extrajo a la bebé antes o después de la muerte de María Camila. Esa pregunta forma parte de las hipótesis que deberán resolver los peritajes y la investigación criminal.

Recompensa por información sobre el crimen

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, repudió el asesinato y expresó su apoyo a la familia. También ordenó acelerar las tareas destinadas a identificar a los responsables.

La Alcaldía anunció una recompensa oficial de hasta 50 millones de pesos colombianos para quien entregue información útil. El ofrecimiento busca obtener datos que permitan esclarecer el crimen y avanzar con la ubicación de la bebé.

La Policía pidió a la ciudadanía comunicarse mediante los canales habilitados si conoce algún dato sobre el caso. La información también puede aportarse a través de la línea 123 o del número difundido por la Secretaría de Seguridad de Cali.