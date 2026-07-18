Daniela Celis relató la noche de pasión en la que quedó embarazada: "Pasó de todo y me llevé el souvenir"

La influencer detalló que la velada romántica tuvo lugar en Brasil y que la llegada de las gemelas fue completamente inesperada.

Daniela Celis recordó una de las anécdotas más particulares de su historia de amor con Thiago Medina y reveló cómo fue la noche en la que quedó embarazada de sus hijas mellizas, Laia y Aimé. En una entrevista con HISPA, en el ciclo Hay Amor conducido por Nacho Elizalde, la ex participante de Gran Hermano relató con humor y detalles el encuentro íntimo que tuvo con su pareja durante un viaje a Brasil.

La influencer contó que aquel viaje fue especial porque significó una experiencia nueva para ambos. “Los dos volamos por primera vez en un avión, los dos conocimos otro país” , recordó Pestañela al hablar de esas vacaciones que, sin saberlo, terminarían marcando un antes y un después en sus vidas. El destino elegido fue el país vecino y la pareja disfrutó de unos días alejados de la rutina.

Durante la entrevista, la creadora de contenido explicó que el embarazo de sus mellizas no fue buscado, aunque reconoció que Thiago conocía su deseo de convertirse en madre joven. “No fue buscado, pero él sabía mi deseo por ser madre joven” , expresó la influencer al referirse a esa etapa de la relación y a cómo ambos atravesaron luego la llegada inesperada de Laia y Aimé.

El relato más llamativo estuvo vinculado a la noche en la playa en la que ocurrió la concepción. Según explicó la ex Gran Hermano, la pareja estaba en la costa, bajo la luz de la luna, y decidió no utilizar protección porque no contaban con ningún método en ese momento. “Lo hicimos en la playa y no teníamos nada ahí, claramente”, afirmó durante la charla.

[ESPECTÁCULOS] "Me llevé el souvenir": Daniela "Pestañela" Celis quedó embarazada de sus hijas gemelas cuando tuvo sexo con Thiago Medina en la playa en Brasil, "a la luz de la luna", y recordó que fue "todo perfecto", pero no contaban con "protección".pic.twitter.com/quUjf4kZUx https://t.co/Xl9e8uF7BT — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 16, 2026

Con su habitual tono descontracturado, Celis describió la situación y los elementos que tenían a disposición aquella noche. “Pasó de todo. Pasó de todo y me llevé el souvenir”, lanzó entre risas, en referencia al embarazo que llegó poco tiempo después. Además, recordó que tenían una manta para apoyarse en la arena, toallitas desmaquilladoras y un termo con agua de mate.

La ex participante del reality show también contó que intentaron evitar las incomodidades propias de estar en la playa. “Me limpié con las toallitas porque la arena en el culo, que la verdad que es bastante horroroso”, relató entre risas al reconstruir la escena. Para ella, más allá de los detalles, fue un momento especial junto a Medina.

Un romance que comenzó en Gran Hermano y terminó con dos hijas

“Dijimos: ‘Bueno, no va a pasar nada. La luz de la luna en el medio del mar, de la playa de Brasil’”, recordó Daniela al explicar qué pensaban en ese momento. La pareja creyó que las circunstancias hacían poco probable un embarazo, pero el resultado fue completamente distinto y terminó transformando su vida familiar.

Laia y Aimé nacieron como consecuencia de aquel viaje que los influencers hicieron luego de salir de Gran Hermano. La llegada de las mellizas consolidó una relación que había comenzado frente a las cámaras del reality y que luego continuó fuera de la televisión, con nuevos desafíos y responsabilidades.

En la entrevista, Celis habló del episodio con una mezcla de nostalgia y humor, sin evitar ningún detalle de una historia que ya forma parte de sus recuerdos más importantes. “Fue muy romántico”, aseguró al recordar aquella noche en Brasil que, de manera inesperada, terminó convirtiéndose en el origen de su familia.