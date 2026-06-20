Daniela Celis anunció su separación de un ex Gran Hermano: "No estamos más juntos"

La influencer aseguró que ya no está más en pareja con Nick Sícaro, con quien estuvo durante un mes en pareja.

La relación entre Daniela Celis y Nick Sícaro llegó a su fin apenas un mes después de haber sido confirmada públicamente. Los ex participantes de Gran Hermano anunciaron la separación a través de sus respectivas cuentas de Instagram, con mensajes prácticamente idénticos publicados con apenas cinco minutos de diferencia. La decisión sorprendió a sus seguidores, ya que el romance había sido blanqueado recientemente y parecía atravesar un momento de fuerte exposición mediática.

La primera en comunicar la noticia fue Pestañela, quien compartió una historia con fondo negro y letras blancas para informar el final de la relación. “Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos ”, escribió la influencer. Además, aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo recibido durante las últimas semanas: “Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre” y cerró con un afectuoso “Los queremos” .

Pocos minutos después fue el turno del influencer, que replicó el mismo formato visual y utilizó una redacción casi idéntica . La única diferencia significativa fue que se refirió a su expareja por su apodo. “Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Dani somos amigos, ya no estamos más juntos ”, expresó. La simultaneidad de ambas publicaciones dejó en claro que se trató de una decisión consensuada y comunicada de manera coordinada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2068063770119901398&partner=&hide_thread=false [ESPECTÁCULOS] Un mes después de haber anunciado que eran "exclusivos", Daniela "Pestañela" Celis se separó de "Nick" Sícaro, aunque siguen siendo "amigos". https://t.co/PjGhymS16O pic.twitter.com/9BhPwNtxq8 — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 19, 2026

El tono elegido por ambos buscó transmitir tranquilidad y evitar cualquier especulación sobre conflictos o enfrentamientos. Tanto Celis como Sícaro remarcaron que mantienen una buena relación y que continuarán vinculados desde la amistad. De esta manera, optaron por cerrar la historia de forma respetuosa y sin exponer detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados.

La noticia llamó especialmente la atención porque apenas unas semanas atrás la creadora de contenido había hablado públicamente sobre el comienzo de la relación y se había mostrado entusiasmada con esta nueva etapa personal. Durante una participación en Rumis, el programa de La Casa Stream, había revelado que estaban próximos a cumplir un mes de noviazgo y contó algunos detalles de cómo nació el vínculo.

Qué había dicho Daniela Celis sobre la relación con Nick Sícaro

“En cuatro días cumplo un mes. Yo acá voy a contar toda la verdad, que nadie nos escuche”, había dicho entre risas al recordar los primeros encuentros con Sícaro. Según explicó, la historia comenzó en el streaming de Telefe, donde ambos coincidieron en distintas transmisiones vinculadas al universo de la casa más famosa del país. Allí, surgió una primera conexión que con el tiempo fue creciendo.

De acuerdo con el relato de Celis, la química apareció cuando los sentaron uno al lado del otro durante una ronda de prensa de ex participantes del reality. Más tarde, el acercamiento continuó fuera de cámaras cuando Sícaro decidió escribirle por mensaje privado y la invitó a verse fuera del estudio. Ese intercambio marcó el inicio de una relación que avanzó rápidamente y que terminó convirtiéndose en un romance público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/2068051713106297047&partner=&hide_thread=false Esta es la separación de la que les hablé hoy a la mañana . Daniela en sus charlas con amigas y entorno laboral les dijo “Nico es desprolijo” y fue de ella la decisión de terminar. pic.twitter.com/Cw031t3Itv — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) June 19, 2026

Sin embargo, el vínculo duró menos de lo esperado. Apenas un mes después de haber confirmado oficialmente que estaban juntos, ambos eligieron comunicar la separación de manera conjunta y sin polémicas. Aunque no brindaron explicaciones sobre las razones de la ruptura, dejaron en claro que el afecto permanece intacto y que seguirán manteniendo una relación cordial. Así, una historia que había comenzado entre cámaras, transmisiones en vivo y mensajes privados terminó cerrándose con dos publicaciones casi idénticas y un mensaje común.