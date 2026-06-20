Ya lo decidió: qué hará Marley con el programa que tenía junto a Flor Peña en Luzu tras la polémica

El histórico conductor dejó el ciclo El Show del Verano en manos de la actriz mientras está en el Mundial, pero todo cambió tras la noticia falsa.

La crisis que atraviesa Luzu TV tras la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi continúa generando consecuencias dentro del canal. En las últimas horas trascendió que Marley decidió dar un paso al costado y dejar de participar en los móviles que realizaba para la señal de streaming, en medio de la polémica que se desató luego del error cometido por Flor Peña al aire.

La información comenzó a tomar fuerza durante una entrevista en la que Juan Otero, hijo de la actriz, habló sobre el impacto que tuvo el escándalo dentro del programa. Al referirse a los cambios que podrían producirse en la estructura del ciclo, señaló: “ Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano . La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa”.

Sin embargo, poco después surgieron precisiones sobre la situación. La periodista Juli Argenta aseguró que ya hubo conversaciones entre las partes y que el presentador habría tomado una determinación concreta frente al contexto que atraviesa el proyecto. “Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación” , afirmó, dejando entrever que la decisión ya estaba consensuada.

La salida del conductor representa una nueva consecuencia del escándalo que sacudió al canal de streaming luego de la fake news sobre el padre del capitán de la Selección Argentina. El episodio derivó en pedidos de disculpas públicas, comunicados oficiales y modificaciones dentro de la programación del canal. En ese contexto, la desvinculación de una figura de peso como Marley refleja el alcance que tuvo la controversia y el impacto que continúa generando puertas adentro.

Flor Peña y Juan Otero no viajarán al Mundial

Las repercusiones también afectaron otros planes vinculados a los integrantes del programa. En ese sentido, Otero reveló que un viaje que tenía previsto realizar junto a su madre quedó suspendido tras el conflicto. “Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial, pero ahora no nos vamos a ir, obviamente”, comentó, evidenciando cómo la situación alteró proyectos personales y laborales que estaban en marcha.

Mientras tanto, el futuro de la programación de Luzu TV sigue rodeado de incertidumbre. La salida de Marley se suma a una serie de cambios que comenzaron a producirse después del episodio protagonizado por la actriz y deja interrogantes sobre cómo continuará la estructura del canal en las próximas semanas. Por ahora, la prioridad parece estar puesta en reorganizar el proyecto y recuperar la confianza luego de una de las crisis más importantes que enfrentó la señal desde su creación.