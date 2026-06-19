Flor Peña rompió el silencio tras la fake news: "¿Me quieren poner contra un paredón y pegarme?"

La actriz habló con la prensa a la salida de su obra teatral en Paseo La Plaza. Qué dijo ante la prensa que la abordó.

Florencia Peña quedó marcada con un error durante su programa en un reconocido streaming cuando dio una noticia falsa sobre el estado de salud del padre de Jorge Messi , padre de Lionel Mess i, afirmando sobre el mediodía que había muerto en medio de rumores que mantenían en vilo al mundo. Ese error, en conjunto con el de su producción, generó una fuerte polémica en las redes sociales, medios tradicionales y marcó la agenda de la opinión pública.

Luego del episodio, el canal Luzu TV decidió desvincular a las personas involucradas al episodio y le pidió a la actriz que dé una paso al costado en el programa. Esto fue aceptado y decidió cerrar el ciclo en el streaming. Luego de la polémica, Peña fue protagonista en el teatro Paseo La Plaza para hacer, como cada jueves, Las Hijas , obra que realiza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa.

Pasadas las 20 horas salió a escena recibió el aplauso de los seguidores que fue interpretado como una señal de apoyo. No solo fue la presentación sino que también fue aplaudida durante toda la obra en cada una de sus participaciones donde dejó de lado lo ocurrido durante la tarde.

Reacción genete fin de obra Flor Peña

Poco más de una hora y media más tarde, cuando finalizó la obra, levantó sus brazos y recibió una ovación por su presentación como actriz. Luego de salir por una puerta paralela del teatro, habló con la prensa.

Qué dijo a la salida del teatro

“Solo disculpas”, dijo anticipando su relato y soltó ante distintos medios que la abordaron a la salida: “Estoy muy triste, estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase”.

“Yo estaba al aire, en LUZU no hay monitores. Yo trabajo desconectada del teléfono y la computadora, no sabía lo que estaba pasando. Estábamos haciendo un programa divertido y por la cucaracha me dijeron lo que había pasado con contundencia y como diciendo ‘sería bueno que digas algo’“, explicó sobre lo sucedido.

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En su relato, también soltó: “Por mis hijos les juro que yo pensé que estaba boludeando mientras el país entero estaba solidarizándose con la situación".

"Ya está. No puedo más. Qué más voy a decir. ¿Me quieren poner contra un paredón para pegarme?", soltó Flor intentando cerrar el tema.