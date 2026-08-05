Femicidio de Jessica Scarione: piden perpetua para el homicida de Nueva Esperanza

El femicidio de Jessica Scarione volvió a tener un nuevo capítulo judicial este miércoles en Neuquén . Durante la audiencia de determinación de la pena, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que Luis Alberto Espinosa sea condenado a prisión perpetua.

El pasado 29 de mayo , el hombre fue declarado penalmente responsable por el homicidio triplemente agravado de su pareja , cometido en septiembre de 2025 en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza.

El pedido fue realizado por la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer , quienes remarcaron que la legislación argentina establece la prisión perpetua como única sanción posible para este tipo de delito.

La querella particular acompañó el planteo.

No existen atenuantes para la reducción de pena

Durante la audiencia, las representantes del MPF recordaron que Espinosa fue declarado responsable por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por el uso de un arma de fuego.

En ese contexto, explicaron que el Código Penal no contempla circunstancias atenuantes que permitan reducir la pena prevista para este delito.

Además, solicitaron que el tribunal declare la segunda reincidencia del condenado, al considerar que posee antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos robos y hurtos, y que ya cumplió condenas de prisión efectiva.

La definición quedó en manos del tribunal integrado por los jueces Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Andrés Repetto, quienes anunciaron que darán a conocer la sentencia en una audiencia prevista para este jueves por la mañana.

Sebastián Fariña Petersen

El femicidio de Jessica Scarione en Nueva Esperanza

El crimen ocurrió el 12 de septiembre de 2025 en la vivienda que la pareja compartía en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, en la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), Jessica Scarione y Espinosa mantenían una relación desde principios de 2021 marcada por reiterados episodios de violencia de género física y psicológica ejercidos por el acusado.

Según la acusación, el hombre le disparó con un arma de fuego en el abdomen. La lesión le provocó una hemorragia masiva que terminó causándole la muerte. Tras cometer el femicidio, escapó del lugar y permaneció prófugo durante cinco días hasta ser detenido en la zona del basural de Senillosa.

Admitió el crimen y fue declarado culpable

El pasado 29 de mayo, Espinosa reconoció su responsabilidad mediante un acuerdo parcial presentado por el Ministerio Público Fiscal. A partir de esa admisión, el juez de garantías Raúl Aufranc lo declaró penalmente responsable como autor del delito de homicidio triplemente agravado.

En esa resolución se dio por acreditado que el crimen fue cometido en un contexto de violencia de género, que existía un vínculo de pareja entre víctima y victimario y que el asesinato se concretó utilizando un arma de fuego.

Con la declaración de responsabilidad ya firme, la audiencia realizada este martes tuvo como único objetivo definir la pena que deberá cumplir el condenado. La Fiscalía insistió en que, por la gravedad del delito y la calificación legal, corresponde imponer la prisión perpetua, cuya resolución será conocida este jueves.