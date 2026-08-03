Minuto a minuto: así fue el brutal femicidio de la mujer asesinada de 31 puñaladas por su expareja

La investigación permitió reconstruir los últimos movimientos del acusado y la víctima, quien sufrió años de violencia psicológica y conductas de control.

Gemma Giselle Álvarez tenía 34 años y fue asesinada en San Juan mientras viajaba hacia su trabajo. El principal imputado por el homicidio es se expareja. El minuto a minuto de cómo el asesino perpeptró el brutal femicidio .

En la audiencia de formalización de la causa, la Fiscalía presentó la reconstrucción minuto a minuto del femicidio . Las pruebas expuestas por el fiscal Nicolás Schiattino determinaron que no se trató de un hecho espontáneo, sino de una persecución cuidadosamente planificada por Matías Ezequiel Marín , imputado por homicidio doblemente agravado.

La audiencia dejó al descubierto una historia de 13 años marcada por el control, los celos extremos y la violencia psicológica. De acuerdo con la denuncia que Gemma presentó el 1 de julio ante el CAVIG, Matías Marín irrumpió en su habitación para exigirle el teléfono celular y la amenazó de muerte delante de sus familiares.

Según el relato de la víctima, le advirtió que la mataría si iniciaba una nueva relación: "Donde me encuentre me iba a matar, porque no iba a dejar que estuviera con otra persona". Ante esa situación, Gemma decidió abandonar el hogar y refugiarse en la casa de su madre, en Chimbas, junto a su hija de 11 años.

El minuto a minuto del brutal femicidio

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, durante la madrugada del día del crimen Marín permaneció en las inmediaciones del barrio Las Alondras, a la espera de Gemma. A las 6:38, las cámaras de seguridad captaron a la mujer circulando en su motocicleta y, pocos metros detrás, al acusado siguiéndola en un Volkswagen Gol Trend blanco, lo que permitió reconstruir el inicio de la persecución.

Al llegar a la avenida Costanera, Marín la encerró intencionalmente hasta hacerla caer a la banquina. Con la víctima indefensa en el suelo, descendió con un cuchillo tipo Tramontina y le asestó 31 heridas cortopunzantes.

Un agente penitenciario que pasaba por la zona creyó ver un siniestro vial e iluminó con una linterna, descubriendo a Gemma gravemente herida en la zanja pidiendo ayuda. Un efectivo policial que realizaba adicionales en una planta cercana escuchó los gritos de auxilio y efectuó un disparo disuasivo pensando que se trataba de un asalto, lo que provocó la huida de Marín.

Pese a los intentos de auxilio de los testigos y la llegada del 107, la joven falleció en el lugar.

La detención en medio de la furia de los vecinos

La Policía desplegó un operativo para localizar al sospechoso y lo encontró durante la noche en una vivienda de Villa Obrera, en Chimbas. Al momento de la detención, presentaba lesiones que, según la pesquisa, se habría provocado él mismo.

La detención se dio en medio de la furia entre los vecinos, que intentaron agredirlo cuando los efectivos lo retiraban del lugar. Los agentes controlaron la situación y una ambulancia intervino para brindarle asistencia médica.

Quién era Gemma Álvarez, la mujer asesinada en San Juan

Álvarez vivía en la zona de Chimbas y trabajaba en un centro de salud provincial. Era madre de un nene de 11 años, hijo que había tenido durante su relación con el femicida.

Según la información proporcionada por el fiscal a cargo de la causa, Iván Grassi, la pareja se había separado hace dos meses.