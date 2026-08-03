Siguió a su expareja hasta el trabajo y la mató de 31 puñaladas: lo había denunciado hace un mes

La policía logró detenerlo en medio de la furia de los vecinos. Los detalles sobre cómo fue el plan para asesinarla.

El femicidio de Gemma Álvarez ocurrió cuando la mujer viajaba en moto hacia su trabajo.

Gemma Giselle Álvarez tenía 34 años y fue asesinada mientras viajaba hacia su trabajo. De acuerdo a las primeras informaciones, todas las sospechas apunta a su expareja. Cómo habría planeado el femicidio.

El principal acusado es Matías Marín, quien fue detenido después de permanecer varias horas prófugo.

La reconstrucción de la Fiscalía indica que Marín llegó hasta el barrio Las Alondras, en Chimbas, provincia de San Juan y aguardó a que su expareja saliera de la casa.

Cuando la mujer comenzó el viaje hacia su trabajo en una motocicleta, el exnovio inició la persecución en un Volkswagen Gol Trend blanco. Las cámaras de seguridad registraron el paso de ambos vehículos por la rotonda de calle Salta y la avenida Costanera.

Para los investigadores, el acusado encerró deliberadamente a la motociclista y provocó su caída sobre la banquina.

El femicidio de Gemma Álvarez ocurrió cuando la mujer viajaba en moto hacia su trabajo.

Una vez que Gemma quedó en el suelo, el hombre descendió del automóvil y la atacó con un cuchillo. La autopsia determinó que recibió 31 heridas cortopunzantes, que causaron su muerte en el lugar.

Un agente penitenciario que viajaba hacia su trabajo observó el auto y la moto detenidos. Al principio creyó que se trataba de un choque, pero luego descubrió el brutal crimen. El testigo efectuó disparos al aire para intentar detener al agresor. Según su declaración, Marín respondió con un arma de fuego y luego escapó por un descampado.

Después de la fuga, el agente se acercó junto con otro motociclista para auxiliar a la víctima. Ambos intentaron contener la hemorragia mientras pedían asistencia al 911, pero las lesiones resultaron mortales.

La detención en medio de la furia de los vecinos

La Policía desplegó un operativo para localizar al sospechoso y lo encontró durante la noche en una vivienda de Villa Obrera, en Chimbas. Al momento de la detención, presentaba lesiones que, según la pesquisa, se habría provocado él mismo.

La detención se dio en medio de la furia entre los vecinos, que intentaron agredirlo cuando los efectivos lo retiraban del lugar. Los agentes controlaron la situación y una ambulancia intervino para brindarle asistencia médica.

Durante la audiencia, el fiscal Nicolás Schiattino formalizó la acusación por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El juez de Garantías Sergio López Martí dispuso un año de prisión preventiva y fijó el mismo plazo para completar la investigación.

Marín se abstuvo de declarar. Su defensa quedó a cargo de la abogada María Filomena Noriega, mientras la Fiscalía continúa reuniendo imágenes, testimonios y pericias sobre los vehículos y las armas utilizadas.

La denuncia por violencia de género un mes antes del horror

Gemma Álvarez había realizado una denuncia el 1 de julio, donde acusó a su expareja por amenazas, persecuciones, control de su teléfono y situaciones de violencia económica y psicológica.

La Justicia investiga el femicidio y mantiene detenido al principal acusado.

La mujer explicó que había decidido terminar una relación de 13 años y que ambos tenían una hija de 11. También relató que su expareja no le permitía trabajar y que recién había retomado su actividad laboral tres meses antes.

Ese mismo día, la Fiscalía solicitó medidas de protección. Una jueza las autorizó el 2 de julio y el acusado recibió la notificación al día siguiente.

Las disposiciones incluían una prohibición de acercamiento y el cese de actos perturbatorios durante 90 días. Desde el organismo también le ofrecieron alojamiento en un espacio protegido, pero la mujer indicó que permanecería junto a su madre.